A su arribo a la Región de La Araucanía, el general de Brigada Lionel Curti, designado como Jefe de la Defensa en la Zona de Emergencia para las provincias de Malleco y Cautín, informó que comenzará su labor realizando un análisis detallado del problema y constatando los medios que tiene disponibles para apoyar la labor de Carabineros y de la PDI en la zona del conflicto mapuche.

Esto luego de que el gobierno de Sebastián Piñera decidiera este martes decretar Estado Excepción Constitucional de Emergencia en las provincias de Biobío, Arauco, Malleco y Cautín por el aumento de hechos violentos en la zona.

“Todavía ni si quiera he leído el decreto presidencial (sobre la instalación del estado de emergencia), no he leído nada al respecto. Voy a empezar ahora a reunir todos los antecedentes, vamos a ver cuáles son los medios que están disponibles, vamos a evaluar, hacer un buen análisis y luego de esto recién vamos a tomar decisiones”, indicó la autoridad del Ejército.

En primera instancia, la presencia militar en la denominada “zona de conflicto” es de 15 días -prorrogable por similar plazo-, los que comenzarán una vez que la Contraloría tome razón del decreto y sea publicado en el Diario Oficial.

Dentro de la logística de la intervención militar, se espera que en las próximas horas arriben a la zona equipos de vigilancia, transporte y contingente militar de otras zonas del territorio, con el fin de apoyar la labor y permitir el recambio y descanso del personal militar, que efectuará las tareas de control mixto, con las policías.

Ante la aplicación de medidas restrictivas para la población, como el establecimiento de toques de queda y otras iniciativas que deben ser informadas a la comunidad, el general Curti precisó que “no venimos con la intención de crear un estado que ya es crítico en la zona, en cuanto a seguridad. Muy por el contrario, venimos a participar para entregarle a la ciudadanía una mejor seguridad y una mayor tranquilidad. Así que, por favor, descarten el hecho de que nosotros venimos a presionar o a buscar una acción de presión a la ciudadanía”.

Por el momento, el Jefe de Zona de Emergencia iniciará reuniones de trabajo con Carabineros, a fin de tomar conocimiento de los antecedentes de que dispone la institución policial por el trabajo en terreno que desarrollan en las zonas rurales, donde residen algunas de las comunidades mapuches más radicalizadas y que mantienen demandas territoriales.

Desde que se conoció la decisión de incluir militares en el control y patrullajes, las comunidades más radicalizadas han respondido con nuevos ataques armados e incendiarios, como el registrado este martes en Traiguén, que dejó un saldo de 10 vehículos de trabajo forestal destruidos. El hecho fue reivindicado por el el Órgano de Resistencia Pelontraro, adscrito a la Coordinadora Arauco Malleco (CAM).

Ante el actual escenario de violencia, el delegado presidencial para la Macrozona Sur, Pablo Urquizar, sostuvo de manera enfática que “esos son los mismos grupos que pertenecen a las orgánicas radicalizadas y terroristas, que pretenden infundir temor y terror en la población y qué han causado no solo la afectación de la propiedad, de la integridad física sino que también vidas”.

Agregó que “desde esa perspectiva, lo que les decimos es que el Estado de Derecho se va a imponer siempre en la Macrozona Sur y para eso están todos los elementos del Estado a disposición, para darle más seguridad a las personas en la zona, qué día a día nos piden que podamos ocupar nuestras capacidades estratégicas para desarticular estas orgánicas radicalizadas y terroristas; perseguirlos, detenerlos y que cumplan su pena cómo en derecho corresponde” cerró.

Aumento de la violencia y narcotráfico

El Ejecutivo decidió este martes decretar Estado Excepción Constitucional de Emergencia en la zona, luego de que se registrara un aumento del 46% en los hechos de violencia en comparación con igual periodo del año pasado. En este tiempo, además, se ha incautado 623 armas de distinto tipo y calibre, entre ellas, fusiles de guerra. Asimismo, se verifica un incremento del 147 % de municiones incautadas.

A la vez, se ha incautado más de 892 kilos de drogas en operativos, incluyendo pasta base de cocaína y marihuana, esta última con más de 9.700 plantas.

