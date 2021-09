Tal vez nunca hayas visto extraterrestres, pero son muchos estudios demuestran que cada vez hay más personas que creen que están entre nosotros. También hay un creciente número de individuos que aseguran haber sido víctimas de abducciones, y la experiencia no es nada agradable. En algunos casos los extraterrestres llevan a los secuestrados a sus naves, los colocan sobre una mesa y empiezan todo tipo de experimentos dolorosos. Si estás familiarizado con el tema OVNI , sabrás que hay varias teorías para estos macabros experimentos.

Una es que los extraterrestres usan a los humanos como incubadoras para engendrar descendencia alienígena. La otra es que los extraterrestres están produciendo seres híbridos que los ayudarán a invadir nuestro planeta. Los científicos, por supuesto, descartan por completo que las abducciones sean reales. Pero no solo los teóricos de la conspiración creen en estas teorías, Por ejemplo, Young-hae Chi, profesor de la Universidad de Oxford en Inglaterra cree que las abducciones son reales. Young-hae Chi también afirma que están creando híbridos extraterrestres-humanos como protección contra el cambio climático. Y ahora, la cantante estadounidense Demi Lovato quiere demostrar que los extraterrestres están entre nosotros.

Están entre nosotros

Demi Lovato demuestras su auténtica pasión por lo paranormal con su nueva docuserie “Unidentified With Demi Lovato”, que sigue a la cantante, ¡junto su hermana Dallas y su amigo escéptico Matthew en su intento de descubrir la verdad sobre los fenómenos OVNI. Según Lovato, se sintieron inspirados para hacerlo gracias a un encuentro con extraterrestres.

“Tuve una experiencia bastante profunda cuando cumplí 28 años”, dijo Lovato a la revista Entertainment Weekly. “Hice contacto [extraterrestre] y fue una experiencia alucinante. Estábamos mirando las estrellas y tratamos de hacer este protocolo en el que haces contacto, y de repente algo apareció directamente sobre nosotros en el cielo. Fueron luces enormes que hicieron un signo de interrogación, casi, en el cielo, y luego simplemente retrocedieron. Me di cuenta [entonces] de que mi vida probablemente iba a cambiar de una manera espiritual”.

La cantante y actriz agregó que ve a los extraterrestres como seres muy cariñosos, muy inteligentes que buscan el mejor interés de nuestro planeta, y que el encuentro los inspiró a crear “Unidentified With Demi Lovato”.

En la docuserie de cuatro capítulos, Lovato y sus compañeros entrevistan a abducidos por extraterrestres, investigan encuentros con testigos y examinan informes secretos del gobierno. Según la cantante, lo más emocionante que sucedió en el programa fue hacer contacto con extraterrestres durante dos horas después de que ellos y sus fans meditaran. Pero, sobre todo, Lovato dice que quieren que los espectadores sepan que no hay nada de que temer.

“Quiero que la gente tenga una mente y un corazón abiertos y que se dé cuenta de que estos seres están velando por nuestro mejor interés”, continuó explicando Lovato. “Si [los extraterrestres] quisieran hacernos daño, nos habrían hecho daño. Creo que tenemos que tener cuidado con lo que estamos haciendo en este planeta, y creo que solo nos están cuidando”.

Para Lovato el primer contacto extraterrestre ocurrió los años 40, cuando comenzó la carrera armamentística nuclear. Además añadió que están viviendo entre nosotros y ni siquiera nos damos cuenta.

“Si se nota en los años 40, el avistamiento de ovnis realmente comenzó, y eso fue porque dividimos el átomo”, declaró Lovato. “Desarrollamos armas nucleares. Creo que están aquí. Creo que están viviendo entre nosotros y ni siquiera nos damos cuenta. No creo en los viajes a años luz para llegar hasta aquí; algunos seres ya están viviendo entre nosotros. También hablas con algunos secuestrados extraterrestres como parte del programa. Estábamos investigando [secuestros], y cuando comencé a hablar con estos secuestrados, me di cuenta de que había tenido una experiencia muy similar. Tuve una experiencia en la que me sentí proyectada astralmente mientras dormía, y me di cuenta de que tal vez no fue eso y posiblemente fue que fui a algún lado”.

Lo que no aclara la cantante es si estos seres son tan benévolos, por qué causan tanto dolor, tanto física como emocionalmente, a los abducidos. Esperemos que en su docuserie “Unidentified With Demi Lovato”, que se estrena en el servicio de streaming Peacock el jueves 30 de septiembre, nos revele la verdad. Aunque también puede ser que todo sea un espectáculo televisivo.

¿Demi Lovato conseguirá demostrar que los extraterrestres están entre nosotros? ¿Nos revelará la verdad?

