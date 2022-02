Chile sigue experimentando un alza sostenida de contagios a raíz de la variante Ómicron, cumpliéndose así las proyecciones que apuntaban a llegar a 30 mil casos, lo que hoy se superó hasta alcanzar la cifra inédita de 35.197 contagios. En tanto, el propio ministro de Salud, Enrique Paris, ha afirmado que éstos podrían llegar incluso a los 70 mil.

En ese escenario, es que algunas voces han mostrado cautela frente al retorno de las vacaciones y lo que pueda ocurrir en marzo, fecha en la que también se producirá el retorno a clases presenciales, lo que ha abierto un debate respecto a la pertinencia de la medida.

El epidemiólogo y académico de la Universidad de Chile, Gabriel Cavada, planteó a Emol que las proyecciones de los contagios son muy variables, pero “según los modelos disponibles y la propia dinámica pandémica, dada por las observaciones que ha ocurrido en otros lados, ojalá en la segunda quincena de febrero empecemos a notar una baja muy sostenida de casos, de modo que a principios de marzo, tengamos cifras parecidas a las de inicio de diciembre”. La primera semana de ese mes promedió 1.903 casos, y según el médico podríamos ver “cifras inferiores a 3 mil o 2 mil contagios diarios”.

Por su parte, Manuel Nájera, médico epidemiólogo e investigador del Centro de Epidemiología y Políticas de Salud de la Universidad del Desarrollo afirma que “en grandes números, vamos creciendo un poco más lento, es decir, estamos más cerca que lejos del peak”.

De todas maneras, afirma que aún queda un poco de espacio para crecer en cuanto a contagios. “La Región Metropolitana empezó a subir fuertemente sus casos hace un par de semanas y todavía queda un poco de aumento, porque va barriendo más comunas y ahí se nota salto (de las cifras) que tuvimos la semana pasada”. Ahora, remarca que “los casos van en descenso en las regiones de norte, pero los casos de hospitalizados siguen subiendo, por lo que probablemente en marzo nos encontremos una alta ocupación hospitalaria, ojalá no en UCI, y esperamos que los casos vayan en descenso”, remarcó.

Debate por retorno a clases

El ex ministro de salud y miembro del Consejo Asesor Covid-19, Álvaro Erazo manifestó a Radio Pauta sus reparos para el retorno a clases presenciales. “En estas condiciones a mí no me convence (…) las cifras son muy impresionantes y siguen en ascenso, la gente se asusta”, afirmó.

En tanto, el Colegio de Profesores también puesto en duda el regreso a la presencialidad, “dado los altos niveles de contagio que hoy tenemos”, manifestó el presidente del gremio, Carlos Díaz. “Queremos volver a clases presenciales, pero a una escuela y establecimiento educacional seguro”, recalcó.

Según comentó Cavada, “lo que plantea el Colegio de Profesores no tiene asidero, pues en marzo no vamos a tener la situación de hoy día, pues lo más probable es que partir del 15 de febrero empecemos a ver un descenso notable de casos”. Por su parte, Nájera advierte que si bien podríamos experimentar un descenso, “la presencialidad atenta un poco contra ello, pues tendremos brotes en las Universidades y trabajos, por lo que esto podría hacer más lento el descenso”. Por eso, afirma que es importante que la red integrada mantenga una adecuada preparación para todo tipo de camas, no sólo UCI.

Por su parte, el Gobierno ha defendido la postura del retorno a la presencialidad, afirmando que “las clases tienen que volver, los niños tienen que volver en condiciones de cuidado”, dijo el ministro (s) de la Secretaría General de la Presidencia, Máximo Pavez. Además, destacó el avance del proceso de vacunación en niños desde los tres años, y cuestionó las intenciones del líder gremial: “¿El Colegio Profesores quiere que la gente no vuelva a clases, quieren que la gente no salga de sus casas? Si no quieren que salga de sus casas, que lo digan así, y ahí el debate es distinto”, inquirió.

La postura del gobierno entrante, ya la ha fijado el Presidente electo, Gabriel Boric, quien esta semana afirmó que “los colegios tienen que ser los últimos en cerrar y los primeros en abrir”. Por su parte, el futuro líder de la cartera de Educación, dio luces del trabajo que están realizando para garantizar dicho retorno. “Estamos revisando, observando, entonces opinar ahora no tiene mucho sentido. Solo puedo repetir lo que el Presidente (electo) ha dicho: la presencialidad debe ser la regla”, comentó a La Tercera.

