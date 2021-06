El ex senador, ex embajador y líder de la reforma agraria impulsada por el ex Presidente Eduardo Frei Montalva, Rafael Moreno, falleció este miércoles a los 84 años de edad, luego de padecer una enfermedad que hace años lo afectaba.

El ex parlamentario fue un activo militante de la DC donde fue presidente de la juventud, secretario general y primer vicepresidente, en el cual impulsó desde temprana edad políticas hacia los más postergados, según destacaron en el partido.

“En todas esas instancias forjó nuestra identidad partidaria, hacia una fuerza política que abriría la justicia social para los más desposeídos, los postergados, los campesinos”, aseguraron en la colectividad.

Asimismo, destacaron que Moreno, ingeniero agrónomo de la Universidad Católica, “estuvo al lado del Presidente Eduardo Frei Montalva para implementar una de las políticas públicas más fundamentales de nuestro país y que cambió la vida de millones de campesinos y sus familias: la Reforma Agraria”.

“Como Vicepresidente Ejecutivo de la CORA, escribió una de las historias más destacada de justicia y equidad que ha conocido nuestro país. Una política pública que parecía imposible y que, sin embargo, con voluntad y valentía se hizo realidad”, recalcaron.

El ex legislador fue parte de la Cámara Alta en dos periodos y representó a Chile en instancias internacionales como la Agencia Internacional de Cooperación. También ejerció la docencia, promoviendo la reforma agraria.

“Como partido manifestamos nuestro más profundo pesar ante la partida de un camarada y amigo, quien a temprana edad tuvo la oportunidad de cambiar la vida de miles de familias campesinas en todo el país”, dijeron desde la DC.

En esa línea, destacaron que “la DC seguirá trabajando por una patria más justa, equitativa, noble y en donde cada uno de nosotros tenga cabida. Tal como Rafael siempre soñó. Acompañamos con mucho cariño en este difícil momento a familia”.

