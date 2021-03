El ministro de Salud, Enrique Paris, respondió a las críticas lanzadas por los diarios estadounidenses The Washington Post y The New York Times, que en artículos publicados durante la última jornada apuntaron a una “falsa sensación de seguridad” que habría dado el Gobierno con la rápida vacunación contra el COVID-19.

Durante la llegada de un nuevo cargamento de 368 mil dosis de la fórmula de Pfizer/BioNTech, el secretario de Estado abordó las notas y afirmó que “curiosamente (…) ambos se ponen de acuerdo para transmitir esta noticia, y esta noticia no es es verdad”.

“Si no hubiésemos vacunado, ¿qué habrían dicho? Si no hubiésemos tenido una sola vacuna nos habrían criticado cien veces más”, expresó el ministro.

La autoridad también defendió que se mostrara la llegada de las dosis al país. “Nosotros tenemos derecho a mostrar lo que hacemos, tenemos derecho a estar orgullosos del trabajo que han hecho los funcionarios de salud, estar orgullosos de lo que hace el ISP (…) ¿por qué no lo vamos a decir?”, expresó.

“Si eso causó una falsa sensación de seguridad, eso es lo que hay que revisar. ¿Pero quieren que no digamos nada de lo que hacemos? ¿Nada de lo bueno? Tenemos que dar una luz de esperanza a los chilenos y la vacuna es una luz de esperanza”, afirmó Paris respondiendo directamente a lo afirmado por The New York Times.

El ministro aseguró que desde el Ejecutivo nunca se planteó que la llegada de las dosis implicaba el fin inmediato de la crisis sanitaria, explicando que “nosotros hemos dicho hasta el cansancio que eso (la inmunidad colectiva) se va a obtener el 30 de junio”.

“Mientras tanto no podemos ver esta cantidad de gente y de autos circulando en una ciudad que está en cuarentena, no podemos permitir las fiestas clandestinas, que no se respete el toque de queda, en fin, a eso es lo que nosotros apelamos”, añadió.

Paris expresó además que “la vacuna no es efectiva para evitar la transmisión, lo que sí hace es disminuir la cantidad de pacientes graves y eso ya lo estamos viendo, los pacientes graves mayores de 70 años tienen una caída enorme en su ingreso a las unidades de tratamiento intensivo y eso es muy bueno, porque estamos evitando muertes con la vacuna, pero el virus sigue circulando”.

El ministro adelantó además que durante esta jornada se reunirá con el Presidente Sebastián Piñera para evaluar nuevas medidas, entre ellas un posible endurecimiento de las restricciones y entregas de permisos para bajar la movilidad en la cuarentena.

