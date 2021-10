“Los apoyos nunca se definen gratuitamente. Yo espero un mínimo de tolerancia, de condena a la xenofobia… hoy día no están construidos(…)”.

La frase es del abanderado de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, en un matinal, el 6 de octubre pasado. Ahí, el abanderado oficialista fue consultado sobre la incipiente el alza del candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, y si es que lo apoyaría en una eventual segunda vuelta si fuese el exdiputado UDI quien pasara.

Si bien Sichel dijo que no estaban las garantías para apoyar a Kast, no se cerró del todo a la opción de respaldarlo. Desde esas declaraciones han pasado 14 días y en el sector se instaló la incipiente discusión -cada día más fuerte- sobre qué hará cada uno de los cuatros partidos del bloque (RN, la UDI, Evópoli y el PRI) en caso de que sea Kast quien llegue al balotaje.

Un escenario en que, de acuerdo a múltiples voces del sector, creen que es cada vez más probable luego de la caída estrepitosa que ha tenido Sichel en diversos sondeos de opinión, que en el oficialismo lo atribuyen a varios errores comunicacionales, la investigación periodística sobre financiamiento irregular en su campaña a diputado en 2009, entre otras cosas.

Esto, incluso, llevó forzadamente a Sichel a reformular su comando modificando su plan inicial e integrando de lleno a los presidentes y secretarios generales de las colectividades. Un diseño que también incluyó la asunción de Juan José Santa Cruz como coordinador de campaña y de Mariana Aylwin y Clemente Pérez en roles más activos en el equipo.

Un esquema que aún no convence al oficialismo: por ejemplo, por el estilo muy confrontacional de Santa Cruz que algunos creen que podría terminar pasando la cuenta. También generó ruido la nominación de Pérez -el mismo que durante el 2018, en pleno estallido social, dijo “cabros, esto no prendió” por las masivas evasiones al Metro-, como integrante del comité ejecutivo un día antes de que se cumplieran dos años desde el estallido social. Eso sí, el lunes en el comando transmitían que Pérez no formaría parte del comité ejecutivo, sino que desempeñará otras funciones.

Debate comisión política UDI

De los partidos de la coalición, el que lidera el diputado Javier Macaya, la UDI, es quien tiene el escenario más claro, según comentan varios parlamentarios. De pasar Kast a segunda vuelta, cerrarán filas inmediatamente con él. Esto, porque reconocen que ya para primera vuelta muchos militantes de base, no así dirigentes, han decidido ir a sufragar por Kast. Incluso, dentro de los mismos parlamentarios algunos han ido repensando sus posturas.

De hecho, el apoyo de las bases de la UDI se ha dado en grupos de WhatsApp, como el llamado “Red UDI Gobierno”, donde el concejal por Quinta Normal Nicolás Jaramillo escribió: “Este grupo está todo contento”, en referencia a los resultados de encuestas que posicionaban a Kast en la primera posición.

En ese mismo chat el dirigente Carlos Chaparro escribió: “Parece que los atrevidos somos muchos más”, en referencia al eslogan de Kast de “Atrévete”. Otra militante, la periodista Ivonne Sabag, tipeó: “Oigan, en serio. ¿Ahora sí apoyamos a nuestro ADN original? (Kast) ¿O seguimos fingiendo que apoyamos a Sichel por respeto al acuerdo? ¿Qué se hará desde la perspectiva de lineamiento público?”.

El tema, además, ha sido abordado en la comisión política del partido que sesiona los días lunes. Ahí, el diagnóstico que se ha hecho, según presentes, es que hay una mayoría de militantes de base que apoyan al ex UDI y que, por lo mismo, no habrá dudas en respaldarlo en un balotaje, sobre todo si el adversario es el candidato de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric.

Entre los diputados del gremialismo reconocen que el tema se ha conversado entre la bancada. Al menos uno de ellos dice -en privado- estar convencido de que Kast pasará a la segunda vuelta, pero que él seguirá siendo leal con Sichel y votará por él. En la directiva, en tanto, transmiten que si bien entre Kast y Boric obviamente se inclinarán por el primero, sostienen que no quieren ponerse en “escenarios hipotéticos” debido a que aún están dando la pelea para que Sichel repunte.

Algunos diputados, eso sí, creen que si el líder del Partido Republicano es quien pase al balotaje, no conviene que integre a los partidos, porque le ha ido bien en solitario.

“José Antonio Kast sí puede ganar la segunda vuelta. Creo que Sichel puede ganar la segunda vuelta. Esta es una elección con resultado muy incierto (…). Yo creo que en ese escenario puesto con el lápiz y el papel hay muchas personas que van a apoyar al candidato del lado de acá. Yo lo identifico con la libertad, que es Sichel, o eventualmente, porque uno tiene que ser realista, Kast”, dijo el senador Juan Antonio Coloma, el domingo, en Tolerancia Cero.

Son varios los parlamentarios que creen que Sichel enfrenta días claves y que revertir el escenario está cuesta arriba, sobre todo, porque consideran que hay un error en la estrategia de fondo que fue no apelar al voto de derecha, sino al de centro. Algo que -reconocen- están intentando revertir con los mensajes “más duros”, por ejemplo, respecto del estallido social, seguridad ciudadana y también en La Araucanía, región que tiene contemplado visitar esta semana.

En ese sentido, dicen que será muy relevante la recepción ciudadana que tenga el inicio de la franja electoral esta semana y el último debate televisivo, que está programado para noviembre.

La división en RN y la complicación en Evópoli

En RN, en tanto, el escenario no está tan claro, según reconocen algunos de sus dirigentes. Si bien en esa colectividad hay diputados como Eduardo Durán, Camila Flores y Miguel Mellado que votarán por Kast en primera vuelta, en segunda son varios los que ven con distancia al líder del Partido Republicano.

Además, públicamente algunos como el exabanderado del partido Mario Desbordes manifestó su disconformidad por haber pactado con el Partido Republicano para la elección de constituyentes y, posteriormente, pidió no hacer alianzas para las parlamentarias.

El tema de Kast, en todo caso, dicen que no se ha abordado en ninguna instancia formal. En privado, algunos militantes de la colectividad dicen que preferían, incluso, que en vez de Kast pasara al balotaje la abanderada de Nuevo Pacto Social, Yasna Provoste.

“Estoy absolutamente sorprendido de que Sichel esté buscando los apoyos estratégicos de personas que no representan al alma de Chile Podemos Más. Eso hace que cada día la distancia con quienes son sus votantes directos sea más grande. Y eso es un error estratégico enorme. Y empiezan a aburrir los errores no forzados”, dijo el diputado RN Francisco Eguiguren sobre la integración de Clemente Pérez al comando. En ese sentido, añadió: “Cuando empiezan a suceder este tipo de situaciones se empieza a producir una desafectación natural en muchos. Así como vamos, el candidato más seguro para la segunda vuelta es José Antonio Kast. Lo que más me preocupa es que sea uno de los nuestros el que pase a segunda vuelta, y si no es Sichel es Kast”.

De todas formas, el presidente de RN, el senador Francisco Chahuán, indicó a La Tercera que “tengo convicción de que el candidato que va a pasar a segunda vuelta va a ser Sebastián Sichel, en caso contrario claramente votaremos siempre por el candidato del sector”, pero insistió en que “estamos convencidos de que en cuatro semanas y media vamos a revertir el resultado de las encuestas”.

Sobre si Kast debe incluir a los partidos si es que pasa a segunda vuelta, Chahuán añadió que “eso habrá que analizarlo cuando pase. Pero nosotros estamos convencidos de que el candidato va a ser Sebastián Sichel”.

En el caso de Evópoli la situación es más nebulosa. Es la colectividad “más liberal” en lo valórico a diferencia de Republicanos. Esos matices, de hecho, se vieron en enero de este año, cuando la coalición negoció un pacto por la lista de constituyentes con el Partido Republicano.

Ahí uno de los más resistentes fue el diputado y vicepresidente Francisco Undurraga, quien ocupaba hasta hace poco el rol de vocero del comando, pero hoy colabora desde otras áreas, luego de la llegada de Pérez y Aylwin.

El parlamentario sostuvo en un consejo general del partido: “Me imagino que las posturas van a estar más bien lejos de asociarse, que cerca”. En esa oportunidad se manifestó contrario a pactar con Kast en las elecciones de constituyentes.

Eso sí, un diputado sostiene que entre Boric y Kast “no hay por dónde perderse”, pero que ese apoyo al líder de republicanos podría ser en la urna y no necesariamente un apoyo institucional.

De darse el caso, las mismas fuentes, dicen que el consejo podría resolver si dar libertad de acción a los militantes o pronunciarse a favor habiendo modificaciones en el programa de Kast, el que -según varios en el sector, no solo en Evópoli- sería el elemento central a negociar para cerrar un respaldo a su candidatura. Esto, porque creen que hay aspectos que deben moderarse.

En Evópoli algunos dicen que también pesa la relación entre su fundador, el senador Felipe Kast, quien es sobrino de José Antonio. Ambos han rivalizado por la opción presidencial y, según cercanos, las relación entre ambos continúa distante.

“En Evópoli estamos ordenados apoyando al candidato Sebastián Sichel y después se verá qué pasa en segunda vuelta si es que no llega a pasar a segunda a vuelta”, sostuvo a este medio el presidente del partido, Andrés Molina, recalcando que “Sichel sigue siendo un mejor candidato para la segunda vuelta”.

En el PRI, en tanto, su presidente, Rodrigo Caramori, aseguró que “nuestro candidato presidencial es Sebastián Sichel”, pero añadió que “la posibilidad de que José Antonio sea el que se enfrente a Boric en el balotaje, claramente nos inclinaríamos por él (…). JAK ha demostrado ir centrando y moderando su discurso”.

Con todo, en el comando de Sichel transmiten que no “hacen política de ficción” y que, por lo mismo, no están viendo ese escenario ahora. Y si bien uno de los integrantes del equipo dice que el tema obviamente ha estado sobre la mesa en algunas discusiones, varios aseguran que no es un asunto primordial, porque todos están concentrados en ganar.

En el comando de Kast, por otro lado, reconocen que en los últimos días, sin precisar quiénes, han aumentado los llamados de parlamentarios para saber sobre la candidatura del ex UDI.

En Palacio aseguran que el tema no se ha tocado de manera formal en ninguna reunión, sin embargo, son varios los que reconocen que sí ha sido comentado en diálogos más informales. Ante ese escenario de que Kast pase a un balotaje, en el Ejecutivo sostienen que para Piñera no sería fácil tomar una postura en favor del líder de Republicanos debido a que su partido, incluso, se declaró como oposición al gobierno.

De hecho, en 2018 Piñera sostuvo en una entrevista que Kast “no es el camino para Chile, no creo en los extremos”. Pese a eso, en La Moneda dicen que Piñera preferiría pasarle la banda presidencial a Kast que a Gabriel Boric.

/psg