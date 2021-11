“Asteroide Dimorphos, ¡vamos a por ti!”, tuiteó la Nasa después del lanzamiento.

“Lo que estamos tratando de aprender es cómo desviar una amenaza. En esencia, DART es una misión de preparación, y también es una misión de unidad y colaboración internacional”, señalóThomas Zuburchen, administrador asociado de la Dirección de Misiones Científicas en la Sede de la Nasa en Washington.

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (Nasa), de manera permanente está innovado e intentando desafiar sus propias barreras especiales. Esta vez lanzó exitosamente la primera misión del mundo para probar técnicas de defensa planetaria activa, es decir, demostrar que es capaz de desviar asteroides peligrosos que se conduzcan a la Tierra en el futuro, conocido como impacto cinético.

Se trata de la nave espacial DART (Double Asteroid Redirection Test), dirigida por el Laboratorio de Física Aplicada (APL) de Johns Hopkins y el apoyo de varios centros de la Nasa: el Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL), el Centro de Vuelo Espacial Goddard (GSFC), el Centro Espacial Johnson (JSC), el Centro de Investigación Glenn (GRC) y el Centro de Investigación Langley (LaRC).

That’s a wrap for our #DARTMission launch coverage, but there’s plenty more news to come!

Stay tuned to NASA, @AsteroidWatch, and @JHUAPL social media for the latest updates on DART's journey on its way to asteroid Dimorphos in late 2022. pic.twitter.com/b4FYQ0ZiD5

— NASA (@NASA) November 24, 2021