Si eres un amante de lo sobrenatural, un ocultista o un psíquico que intenta contactar a los muertos, descuidar seguir las reglas del tablero Ouija puede provocarte una gran cantidad de problemas. Después de todo, estás entrando en el mundo espiritual. Como hemos escrito en otras publicaciones, para practicar la Ouija se necesita las manos de las personas en un pequeño dispositivo (planchette) para enviar un mensaje hacia y desde más allá. Sin embargo, proviene de orígenes muy reales y tiene sus propios propósitos aplicables en la vida diaria.

Pero no todo es paranormal. La gente a menudo utiliza las ouijas como una forma de encontrar paz. Incluso en sus orígenes, la Ouija era una forma en que la gente lidiaba con tiempos de cambios rápidos y repentinos. Las tablas Ouija, también conocidas como tablas espirituales, surgieron en tándem con el movimiento espiritualista real en la segunda mitad del siglo 19.

A raíz de la Guerra Civil, los cimientos de Estados Unidos y la vida misma cambiaron. Muchas personas buscaron respuestas espirituales en lugar de religiosas; A través de sesiones de espiritismo o el circuito de conferencias, la gente intentaba hablar con los muertos. Los también llamados tableros parlantes se convirtieron en una de las formas en que las personas podían explorar la espiritualidad y llevar fácilmente este movimiento a sus hogares. El significado de Ouija cambió con el tiempo, pero el nombre de la tabla en sí proviene de un mito popular: una vez un médium preguntó cómo quería llamarse el tablero y deletreó “Ouija”. Cuando se le preguntó qué significaba, el tablero simplemente deletreó: “Buena suerte”. El tablero tiene un gran poder, por lo que es importante ejercerlo de manera responsable.

Reglas importantes de la Ouija a seguir

Si juegas solo, ten muy claro dónde está tu espacio mental: Es crucial estar en un buen espacio mental. Si está enfermo, deprimido o con otro tipo de problemas similares, eres especialmente vulnerable. Si juegas solo, te vuelves especialmente vulnerable al poder del tablero. No importa quién se una a la sesión o esté presente durante ella, todos deben estar bien. Si incluso un indicio de energía negativa entra en la mente de un participante, puede atraer espíritus malignos que se alimentan de ella. Mantén las vibraciones positivas para mantener a todos protegidos.

Si el planchette comienza a contar hacia atrás o pasa por todas las letras, detenlo inmediatamente: Ya debería ser una señal de alarma cuando las tablas Ouija comienzan a moverse salvajemente fuera de tu control, pero cuando comienza a contar rápidamente o moverse rápidamente a través de todas las letras, esto significa una de dos cosas: 1) el espíritu (aunque no necesariamente malvado) puede escapar, o 2) has contactado con un demonio o un espíritu maligno. Otros signos son si la planchette hace una figura 8 o signo de infinito, y si se identifican como “Zozo”. Tampoco es una buena práctica tener un espíritu suelto en tu casa, por lo que en el momento en que esto comienza, di adiós rápida y fuertemente.

No creas todo lo que se dice: Los espíritus son entidades traviesas y pueden no decirte toda la verdad. Algunos incluso son realmente malvados. Los espíritus también pueden ser muy volubles y no quieren hablar porque no les gusta la energía en la habitación o están “obsesionados” por su trágico fallecimiento. El hecho de que hayan respondido a tu pregunta no significa que lo hayan hecho con sinceridad. Para ayudar a extraer la verdad de un espíritu, asegúrate de ser honesto en tus preguntas y motivos. Esto potencialmente llevará al espíritu a confiar en ti y darte respuestas precisas.

Nunca uses una tabla Ouija en tu casa: Nunca uses un tablero espiritual en tu casa. Debes encontrar un área neutral que esté llena de energía positiva. El lugar ideal debe ser oscuro y tranquilo para no asustar a los espíritus y hacerlos sentir cómodos. Puede ser muy difícil identificar con qué tipo de espíritu te has conectado, y si estás en tu casa, puedes poner en peligro a los que conviven contigo. Si por casualidad terminas hablando con una entidad realmente malvada, puedes limpiar fácilmente tu energía oscura. A los espíritus malvados les gusta anclarse en el mundo de los vivos a lugares específicos y disfrutar fijándose en los hogares de las personas.

Consejo profesional: No uses la tabla en un cementerio. Esto es buscarse problemas, y no será muy efectivo. Los cementerios albergan a cientos de espíritus y será difícil tener una conversación adecuada con uno porque todos querrán participar.

Nunca quemes una tabla Ouija: Muchos se asustan con la tabla, especialmente si han interactuado con un espíritu malicioso. Sin embargo, si quieres “destruir” el tablero, realmente no deberías. Hagas lo que hagas, no quemes la tabla. Esto puede atrapar a un espíritu en la ubicación de la sesión o donde lo quemas, lo que puede hacer que el espíritu se enfade. Lo mejor que puedes hacer es almacenar la tabla lejos de cualquier usuario. La planchette también debe guardarse, pero en un lugar completamente diferente.

Siempre, siempre, siempre di adiós: Esto es lo último que debe decir cuando desea finalizar una sesión. Es probablemente una de las reglas más importantes de usar una Ouija. Decir “adiós” es una forma rápida de decirle cortésmente a los espíritus que te vas ahora y que ellos también deben irse. Si no te despides, los espíritus pueden ofenderse y pueden permanecer en su ira, lo que puede ser peligroso.

Salvia la habitación cuando haya terminado: Decir adiós normalmente hará que los espíritus se alejen, pero puede haber algunos más fuertes que decidan quedarse. La salvia quemada es una forma de limpiar el espacio de cualquiera de esos espíritus persistentes. También es una buena práctica limpiar la habitación cuando se trata de espíritus.

Nunca preguntes cuándo morirás: Una razón es que no es algo que debas saber. Incluso puede volver loca a la gente. Otra razón es que es una invitación para que los espíritus inventen destinos horribles para ti. Es como jugar juegos mentales con espíritus. Por lo tanto, evítalo a toda costa.

Ahora ya tienes la información suficiente para mantenerte seguro mientras juegas a la Ouija. Ya es cosa tuya lo que hagas.

/psg