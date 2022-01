Senadores de la comisión de Constitución salieron a responderle al Presidente electo, Gabriel Boric (Apruebo Dignidad), quien ayer solicitó que el proyecto que otorga un indulto a los denominados presos de la revuelta sea aprobado este mes, antes del fin del período legislativo.

El presidente de la instancia, senador Pedro Araya (ind-PPD), confirmó que la iniciativa será votada en la sesión del próximo lunes, aunque advirtió que aunque la comisión lo apruebe, no estarán los votos en la Sala para que se vise su idea de legislar y eso podría provocar que tuviera que pasar un año para poder discutir una norma en el mismo tenor, ya que por quórum se requeriría al menos el respaldo de dos senadores oficialistas.

La senadora Luz Ebensperger (UDI) confirmó que por ejemplo ella mantiene su postura de rechazarlo, mientras que su par socialista, Alfonso de Urresti pidió al Mandatario electo no enviar “recados” a los parlamentarios y lo llamó convocar otro tipo de mecanismos para encontrar un acuerdo sobre el tema.

Esto considerando además el oficio que envió la presidenta del Senado, Ximena Rincón (DC) a la Corte Suprema en donde detalla que según datos de Gendarmería, serían 144 personas los que están en prisión preventiva por delitos supuestamente cometidos desde el 18 de octubre de 2019, 69 están a la espera de una condena y dentro de ellos algunos ya habrían cumplido su pena si fueran condenados por los hechos que se les imputan o podrían haber accedido a un beneficio o pena alternativa.

Mientras que según fuentes de Emol del Ministerio del Interior aseguraron que ninguno de los detenidos que está actualmente en prisión preventiva tiene en su contra una querella por Ley de Seguridad del Estado.

El senador Araya insistió que “el proyecto tiene una serie de complicaciones que son de carácter técnico: primero, como es sabido, no sabemos cuántos son los denominados presos de la revuelta y cuántas personas pasaron por el sistema penal durante el estallido social. Segundo, es un proyecto que técnicamente tiene bastantes deficiencias”.

A eso señaló que se le agrega algo “más complejo” y es que “al tener normas de quórum necesita que al menos dos senadores de derecha voten a favor de este proyecto, entonces no sacamos nada como senadores de la comisión despachar este proyecto si no logramos construir un acuerdo político que le dé viabilidad técnica, porque si el proyecto es rechazado en la Sala, durante el transcurso de un año no se puede presentar ninguna iniciativa de esta materia, lo que claramente es un problema para construir paz social en nuestro país”.

De Urresti en tanto sostuvo que debe haber “una contribución de todos los sectores”. “Yo le pediría al Presidente electo que más que enviar recados al comisión del Senado, también él asuma que es el Presidente electo, que él también tiene una responsabilidad en este tipo de situaciones y este trabajo tenemos que hacerlo entre todos, esto no es solo un trabajo legislativo, también tiene que comprometer al Ejecutivo, tanto al actual como al que va a sumir en el mes de macro, de esa manera vamos a poder dar solución a un grupo de jóvenes que están privados de libertad”.

El legislador socialista que coincidió en que se necesitan los votos de la centroderecha, aseguró que “nosotros vamos a hacer nuestro trabajo y el Presidente electo Boric también debiera hacer su trabajo más que enviarnos mensajes por la prensa”. En ese sentido lo llamó a tener un “diseño” para solucionar este asunto y señaló que “debería haber una mesa” de coordinación del poder político para resolverlo.

En tanto, el senador Francisco Huenchumilla (DC), insistió en que uno de los problemas principales del texto impulsado por cinco legisladores de oposición “siempre tuvo una nebulosa respecto de las personas que estaban afectadas por estas normas procesales penales en los distintos establecimientos carcelarios del país y eso es lo que queremos tener una información más actualizada, evidentemente el oficio de la presidenta del Senado nos va a servir”.

Mientras que Ebensperger recalcó que “yo no he cambiado de opinión, creo que es un muy mal proyecto, y si se ve yo lo voy a votar en contra. No corresponde que nosotros le perdonemos a aquellas personas que a razón del estallido social cometieron delitos comunes en contra de emprendedores, destruyéndole el trabajo de toda la vida, incendiando, saqueando sus negocios o emprendimientos. Que estas personas lleven tiempo detenidos es un problema que tenemos que abordar de todo lo que es el proceso penal, no es solo un problema de estos detenidos. Habría que revisar entonces la presión preventiva respecto de todo el sistema penal”.

A juicio de la gremialista “aprobar este proyecto es validar la violencia como método de hacer política, tampoco creo que aprobar este proyecto aporte a la paz social”.

