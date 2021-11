Fue en el año 2019,cuando Alexis Sánchez aún jugaba en el Manchester United

En aquella oportunidad, la modelo paraguaya Mirtha Sosa, conversó con el diario Crónica y reveló detalles sobre una supuesta relación con el jugador chileno

«Me pidió mi número. Comenzamos escribiendo y conociéndonos. Hacíamos videollamadas y yo me metí muchísimo, porque creí en él y en sus mentiras», relató la mujer, quien indicó que Alexis la contactó vía Instagram.

«Me envió pasajes para viajar junto a él, pero no fui. Le dije que si iba, tenía que ser como alguien a quien mostrar. No iba a ser una más del montón que iba ir un ratito y listo», agregó.

Pero al parecer, no todo fue un cuento de hadas. «-Alexis- Es una persona falsa. Me desilusioné y de estar tan feliz de conocer a una persona que pensé era transparente, al final me di cuenta que no era así (…) Algunas pillaron que chateaba con él y empezaron a reírse de mí. Me mandaron screem que él también le decía lo mismo a ellas”, reveló. «Me enamoré de ese hombre, no quería saber más nada de nadie».

Hasta ahí lo que se publicó en aquella oportunidad, ahora en el presente…volverán a encontrarse los protagonistas en Asunción con la presencia de la selección chilena?

/gap