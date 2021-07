A pocos días de la primera sesión de la Convención Constitucional, el ministro vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, indicó que las manifestaciones “pacíficas” están bien dentro de la democracia y que esperan que prime “el diálogo y respeto” este domingo cuando se instale el organismo.

“El día domingo es la materialización de la forma democrática que escogió nuestro país frente a ese clima de división que había, frente a ese verdadero cisma político y social escogimos el camino de la democracia”, dijo Bellolio en una actividad en Providencia, agregando que “lo que Chile necesita es más democracia, más diálogo, más respeto y eso es lo que esperamos que prime el día domingo”.

El titular de la Segegob recordó que son varios los convencionales que han pedido la realización de algunos actos o marchas ese día, afirmando que “eso está perfectamente bien en una democracia, el que haya manifestaciones pacíficas, el que las personas puedan expresarse en sus distintas identidades está perfectamente bien. Cosa distinta es que haya personas que quieran entorpecer el tránsito o que quieran violentar a otros o que quieran violentar la propiedad pública o privada, eso ya no es parte de la democracia y lo que se han comprometido todos estos grupos es que lo van a hacer de manera democrática, porque eso es lo que tiene que primar el día domingo, y esa es nuestra expectativa”.

Además, indicó que el Gobierno ha dispuesto varias medidas de seguridad para el domingo, “sin embargo, vemos que hay una buena disposición y esperamos que ese día domingo sea un día histórico, van a estar los ojos puestos en nuestro país, no solamente de los chilenos y chilenas que miran con expectativas ponernos de acuerdo en una Constitución que no sea revanchista, que no sea para unos pocos, es una Constitución que sea para todos, que alcance para los próximos 30 o 40 años y de eso se trata esta Convención”.

Finalmente, Bellolio recalcó que “no veo en ningún caso ánimo en que ellos hayan manifestado de hacer una manifestación violenta, porque sería una cuestión absolutamente antidemocrática y si ellos quieren expresarse manteniendo los resguardos, el espacio democrático de diálogo, de respeto, están en su legítimo derecho como chilenos y chilenas”.

