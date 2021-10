En la antesala de un nuevo aniversario del 18 de octubre, el candidato presidencial del oficialismo, Sebastián Sichel, se refirió a la fecha, calificando el día como “el día en que fracasó la democracia y ganó la violencia”.

En el marco de una actividad en Lo Barnechea, Sichel mencionó que lamentaba el 18 de octubre, señalando que “es un dolor tremendo porque lo que hicimos fue hacer que la violencia superara la posibilidad de hacer los cambios en democracia”.

Según agregó el candidato con respecto a la fecha, “cuando finalmente las instituciones no pudieron hacer cambios justos, y la violencia le ganó a esos cambios justos tuvimos un problema grande como sociedad, entonces me preocupa que alguien o lo conmemore o lo celebre, porque lo que está diciendo que más que la democracia, resolver los problemas futuros pueden ser hechos violentos los que se tomen la agenda”.

“Otra cosa es lo que nos llevó hasta ahí, que es la mala calidad de la política, y la incapacidad de resolver conflictos, pero si celebramos el día que se quiebra la democracia por la violencia, lo que le estamos diciendo a nuestros hijos es que los valores son al revés, que si no se logran las cosas sáltese el metro, que si no se logran las cosas queme el metro, que si no se logran las cosas saquee una Pyme”, complementó.

Sichel, aprovechó la ocasión para realizar un llamado a los otros candidatos a condenar la violencia, señalando que “nos estamos acostumbrando a que la violencia es parte de la regla”, y agregando que lo primero que se debería hacer es “retirar ya el proyecto de indulto ilegítimo, que está perdonando a quienes agreden a Carabineros y saquean Pymes”.

/psg