La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, abordó este lunes la contingencia de la Convención Constitucional.

“Ojalá que lleguen a un buen acuerdo, eso es lejos lo mejor para el país. Pero, si como ha parecido hasta ahora, lo que reina ahí es la locura infantil, creo que hay que rechazar no más”, opinó en conversación con Radio ADN.

“Lo peor que podemos tener es una Constitución absolutamente chiflete. Hasta ahora lo que hemos visto da pena, la Convención pareciera estar conformada por adolescentes irresponsables”, criticó.

Asimismo, dijo que “la bancada de Chile Vamos no tiene ningún peso, no los dejan hablar, los vetan por A, B y C motivos. Tengamos claro que el convencimiento democrático no asoma por ningún lado. Están marginados, nadie los escucha”.

“Lo que he visto hasta ahora de la Convención Constitucional no sé si a uno le dan ganas de reírse o llorar”, sostuvo.

