Este es un resumen de lo que dijo el delegado presidencial del Biobío, Humberto Toro a la radio ADN

“Carabineros ha hecho ese análisis y ha dado ahora la factibilidad de que ese partido pueda ser jugado el día domingo en el Ester Roa”, esgrimió la autoridad regional.

“Sin embargo, el aforo se reduce a 22 mil, sin público visita y a las 12:00 del día, eso es lo que Carabineros da como factibilidad técnica para poder permitir que este partido pueda ser jugado acá en el estadio Ester Roa”

Recordemos que antes del medio día, el propio Humberto Toro había señalado:

“Decidiré lo que Carabineros me diga”.

“Yo soy la persona que tiene que decir sí o no, pero hasta el momento no tengo en mis manos el análisis técnico. La decisión será en función de que tenga en mi poder la sugerencia desde el punto técnico. En el transcurso del día me llegará esa información”

Universidad de Chile y Universidad Católica jugarán este domingo 30 de abril a las 15:00 horas

