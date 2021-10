El ex fiscal Manuel Guerra se excusó de asistir a la comisión de diputados que revisa la acusación constitucional contra el Presidente Sebastián Piñera apuntando a que no es prudente su comparecencia.

La Fiscalía decidió abrir una investigación de oficio en contra del Presidente Piñera por la compraventa del proyecto minero Dominga de parte de su familia a Carlos Alberto Délano. Tras eso, un grupo de parlamentarios reunió firmas para iniciar el proceso de acusación constitucional en el Congreso.

Una vez iniciado el proceso, los parlamentarios invitaron al ex fiscal Guerra a una comisión a la que se excusó al considerar que “no es prudente ni adecuado referirme a una investigación penal concluida”.

Con respecto a dicha investigación, Guerra afirmó que “buscaba la determinación de una eventual responsabilidad penal del señor Piñera Echenique, la cual es independiente y de naturaleza diversa a aquella que es objetivo de actual indagación por la comisión de la Honorable Cámara de Diputados, no pareciendo adecuado mezclar ambos niveles de responsabilidad cuando tienen fuentes y contenidos de distinta naturaleza”.

“Actualmente existe una nueva investigación ordenada abrir por el señor fiscal nacional del Ministerio Público sobre la base de un nuevo antecedente revelado por un reportaje de prensa y del análisis efectuado por la Unidad Especializada en Delitos Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, la cual se refiere a hechos y eventuales delitos distintos a los que me correspondió indagar”, recalcó el ex fiscal mediante un escrito.

En el documento además señala que “en cuanto a la investigación penal actualmente en curso, no me corresponde emitir comentarios ni opiniones (…) la cual se refiere además a eventuales delitos tributarios, soborno y cohecho, todos distintos a aquellos que me correspondió investigar”.

La comisión integrada por Raúl Florcita Alarcón (Independiente), Maya Fernández (Partido Socialista), Pepe Auth (Independiente), Paulina Núñez (Renovación Nacional) y Virginia Troncoso (Ex Unión Demócrata Independiente) debe elaborar un informe —positivo o negativo— sobre el libelo, sin embargo, no es vinculante para la tramitación.

Posterior a la entrega del informe, la Cámara de Diputados deberá votar la acusación y dependiendo de dicho resultado avanzará al Senado.

