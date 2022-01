La tarde de este jueves, el presidente electo, Gabriel Boric, expuso en el Encuentro Nacional de la Empresa (Enade) 2022 y reiteró su compromiso con la responsabilidad fiscal, argumentando que su decisión no corresponde a “un disfraz de campaña”.

“Los cambios a los que estamos apuntando deben ser llevados a cabo con un diálogo amplio y sin exclusiones, así como -reitero- con gradualidad y responsabilidad fiscal”, dijo.

En ese sentido, el futuro mandatario señaló que “probablemente algunas personas pueden haber pensado de que esa referencia a la gradualidad y responsabilidad fue un discurso de campaña. A mí la verdad estas disquisiciones que se dan algunos analistas en medios de comunicación de ¿cuál Boric es, el de primera o segunda vuelta?: soy el mismo“.

“Mis convicciones siguen intactas y yo siempre he entendido, o más bien, he ido aprendiendo en el correr de mi trayectoria que todo cambio, toda transformación se sostiene en base a lo que se hizo antes y que ningún cambio importante y estructural se logra de la noche a la mañana. Por tanto, la radicalidad no está ni en quién grita más fuerte ni quién más adjetivos pone a sus oraciones o cuántas esdrújulas ocupa en sus discursos, sino que la radicalidad está en la capacidad de convocatoria, en hacer sentido a grandes mayorías que sean sostenibles en el tiempo y que hagan, por lo tanto, de las reformas que queremos impulsar, grandes consensos en la sociedad que nos permite tener una vida más justa para todos y todas”, continuó.

De este modo, Boric afirmó que sus palabras “respecto a la gradualidad y a la responsabilidad fiscal no eran un disfraz de campaña de segunda vuelta, sino una convicción profunda que reitero hoy día en este espacio, como lo he hecho también en otros espacios, por ejemplo, en la reunión que tuvimos con diferentes representantes de Pymes, ferias libres y cooperativas ayer en donde nos reunimos y también tuvimos una muy buena conversa de colaboración que debemos tener de aquí en adelante para ir democratizando también la economía y combatir la concentración que hoy día, es uno de los grandes problemas que tiene nuestro país“.

El presidente electo también presentó tres desafíos relacionados a la recuperación económica y de empleo y criticó al gobierno del presidente Sebastián Piñera por acciones que ha realizado durante los últimos meses, como el proceso de licitación del litio, la designación de cargos de larga duración y la modificación de contrato en reparticiones públicas.

