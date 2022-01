El ex ministro de Salud, Jaime Mañalich, sostuvo que el peak de contagios por la variante Ómicron del coronavirus se produciría por marzo, más específicamente coincidiendo con la fecha del cambio de mando presidencial, es decir, el viernes 11 de marzo.

“Creo que esta variante va a producir en Chile un brote gigantesco de casos”, manifestó el ex aspirante senatorial en diálogo con Tu Día de Canal 13.

En esa línea, proyectó que “si uno mira los países que están disminuyendo la ola de Ómicron, que son pocos, lo que se ve es que pasó entre 75 y 90 días entre el primer caso y el peak. Vale decir, perdón que dé una mala noticia, el nuestro debería estar ocurriendo el día del cambio de mando”.

“Yo no me atrevo a decir un número porque depende enormemente de la capacidad de testeo”, apuntó Mañalich en torno a proyecciones de cantidad de contagios.

Por lo mismo, enfatizó que “la variante Ómicron va a generar hospitalizaciones, ya está generando consultas y en realidad su ‘buena persona’ que es, depende del denominador. Si es un cuarto de severa que Delta, basta que haya cuatro casos más para que haya el mismo número de hospitalizaciones”.

Siguiendo esa línea, afirmó que “el movimiento antivacunas en Chile no es fuerte, la gente que no se ha vacunado es por desidia, porque no encontró el tiempo o porque en el trabajo no le dieron permiso, algo que hay que corregir. La mejor protección contra esto que viene ahora es vacunarse. Por favor, vayan a vacunarse”

“Creo que hay tener mucho cuidado (…) la variante Ómicron a lo mejor es ‘buena persona’, a lo mejor es ‘más buena persona’, a lo mejor produce menos casos graves, pero va a afectar a tantos casos, a tanta gente que igual vamos a tener una presión asistencial en un momento en el que la gente está cansada, está de vacaciones”, complementó el ex titular de Salud.

“También hay que ser responsable en todas las medidas, no es bueno contagiarse”, subrayó Mañalich, puntualizando que “no podemos contagiarnos porque la red asistencial chilena no puede resistir” los miles de contagios que se proyectan.

