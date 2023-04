A falta de un proyecto en que nuevamente se instaló un nuevo retiro del 10% de los ahorros de los trabajadores, hoy tenemos 6 proyectos, que se discutirán después de las elecciones del día 7 de mayo, relativos a otra vez hacer un nuevo proceso constituyente.

Dicho lo anterior, hay que analizar porque las personas, los cotizantes, deben afrontar la alta inflación que estamos sufriendo con nuestros ahorros que siempre han sido destinados a la futura pensión y qué en su momento, quienes gobiernan, incluido Boric y sus amiguitos de la bancada estudiantil, corrían por llegar a votarlos a favor, hoy lo rechazan.

Las personas tienen claro que esos ahorros les pertenecen y por lo mismo, quieren tener la certeza de que pueden utilizarlos de acuerdo a la necesidad de cada uno de ellos y gastarlo en lo que estimen conveniente. Sin embargo, no corresponde ni es razonable llegar a pagar los costos de un gobierno que no llega con ayudas a la clase media, que solo habla mucho y hace poco, y que le parece terrible lo que ellos en su momento hicieron de fomentar el retiro del 10%, que utilizaron para llegar al poder.

Cuando teníamos la imagen de ser un país serio, responsable, consecuente, el mejor del barrio dicho mundialmente, con crecimiento reconocido internacionalmente, y llegan unos personajes a jugar con nuestro presente y futuro, estamos en el peor de los mundos.

Aquellos que son parte del deterioro y destrucción del orden público, cuando las palabras sólo eran odio, cuando saltarse el torniquete, rayar muros, quemar metro, decir puta maraca menos paca, el perro mata pacos, desear orinar en un casco militar, un país plurinacional, festinar con una polera de un senador asesinado, visitar a delincuentes, indultarlos, hoy recurren a políticos denostados anteriormente para que le salven el gobierno, nada es inocuo y todo tiene sus consecuencias.

El estado es quien debe afrontar el deterioro económico del país, con las políticas públicas que implementa y no las personas, que no pueden seguir recurriendo al poco ahorro que tienen en su cuenta individual de cotización obligatoria, a costa de una vejez triste, cara, solitaria, y con pensiones miserables, teniendo un país que tiene recursos pero que estos se gastan en contratar mas gente para el estado, en amiguismos, en solo palabrerías y no escuchando el clamor de las personas que quieren seguridad y ayuda para enfrentar la vida tan deteriorada y que no se vislumbra un mejor futuro.

Margot Guerrero Bruner

Asesora Previsional

Corredor de Seguros

www.margotpensiones.com