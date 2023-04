Volver a jugar

«Bien. Entreno como si jugara y tengo la fortuna de compartir con Matías (Dituro), con (Thomas) Gillier, con Sergio (Cabello). competimos muy bien y al entrenar esa manera, no sientes la diferencia del tiempo que pasó. En cuanto al partido, queda sabor amargo. Generamos muchas situaciones, no de la manera que nosotros quisiésemos. Siempre con una actitud de ir a buscar el partido. No se nos dio, hoy lo negativo es el resultado, pero la actitud del equipo de no bajar los brazos, siempre intentar, hay que rescatarlo».

Partidos sin ganar

«Seguimos ahí. A pesar de todo. Esto tiene que servir para seguir uniéndonos como grupo, fortaleciendo en la adversidad que no estamos consiguiendo el resultado que queremos. El fútbol tiene estas cosas que no se dan, pero lo importante es que estamos arriba, es un campeonato largo, todavía falta y trabajamos para mejorar y poner a Católica donde todos queremos que esté».

Las bajas en el equipo de cara al Clásico

«Católica tiene que salir a ganar bajo cualquier circunstancia, más en un Clásico. Los Clásicos hay que ganarle y sin importar las dificultades que tengamos adelante, hay que atravesarlas y salir a ganar».

