El rapero y actor DMX, conocido por sus icónicas canciones de hip-hop y su tono brusco, murió este viernes a los 50 años, según informó su familia. El artista llevaba varios días internado en un hospital suburbano de Nueva York, tras sufrir un ataque cardíaco provocado por una sobredosis de drogas.

Earl Simmons, su verdadero nombre, fue internado de urgencia el pasado 2 de abril. Falleció alrededor de las 11:00 horas locales “con su familia a su lado después de haber estado sometido a soporte vital durante los últimos días”, dijeron sus más cercanos.

El músico causó sensación en 1998 con su primer álbum de estudio, It’s dark and hell is hot que debutó en el puesto número 1 en la lista Billboard 200. DMX continuó con cuatro álbumes consecutivos que encabezaron las listas de éxitos.

En total lanzó siete álbumes, obtuvo tres nominaciones al Grammy y fue nombrado artista favorito de rap/hip-hop en los American Music Awards de 2000.

Junto con su carrera musical, DMX también fue actor. Protagonizó la película de 1998 “Belly” y apareció en “Romeo Must Die” de 2000 con Jet Li y Aaliyah. DMX y Aaliyah se unieron para “Come Back in One Piece” en la banda sonora de la película.

Más tarde, el rapero abriría el video musical tributo de Aaliyah, “Miss You”, junto con sus otros amigos y colaboradores, incluidos Missy Elliott, Lil ‘Kim y Queen Latifah, después de la muerte de Aaliyah en 2001 en un accidente de avión a los 22 años.

El rapero también protagonizó “Exit Wounds” de 2001 con Steven Seagal y “Cradle 2 the Grave” de 2003 con Li.

Arrestos, detenciones y adicciones

Pero aunque DMX dejó su huella como uno de los nombres más reconocibles del hip-hop por su arte del rap y como actor, el artista libró diversas batallas legales (fue arrestado y encarcelado repetidamente en una década) y luchó contra su adicción a las drogas, que comenzó a los 14 años cuando fumó un cigarrillo de marihuana mezclado con cocaína.

DMX se declaró culpable en 2004 después de que se hizo pasar por un agente federal encubierto y estrelló su SUV a través de una puerta de seguridad en el aeropuerto Kennedy de Nueva York. Fue arrestado en 2008 por cargos de crueldad animal y de drogas luego de una redada nocturna en su casa en Phoenix. Trató de atrincherarse en su habitación, pero salió cuando un equipo SWAT entró en su casa.

En 2010, fue sentenciado a un año de prisión por violar los términos de su libertad condicional. Después de que fue admitido en rehabilitación en numerosas ocasiones durante el año siguiente, dijo que finalmente había vencido su adicción a las drogas.

Los socorristas ayudaron a que DMX volviera a la vida después de que lo encontraron en el estacionamiento de un hotel en Nueva York en 2016. El rapero dijo que sufría de asma.

Un par de años después, DMX fue sentenciado a un año de prisión por fraude fiscal. Los fiscales dijeron que inventó un plan de varios años para ocultar millones de dólares en ingresos y obtener alrededor de $2 millones en obligaciones tributarias.

Después de su liberación, DMX planeó una gira de 32 fechas para conmemorar el 20 aniversario de It’s Dark and Hell is Hot. Pero el rapero canceló una serie de espectáculos para registrarse en un centro de rehabilitación en 2019. En una publicación de Instagram, su equipo dijo que se disculpaba por los shows cancelados y agradecía a sus fanáticos por el apoyo continuo.

Aparte de sus problemas legales, DMX ayudó a los menos afortunados. Les dio consejos a hombres de Filadelfia durante una aparición sorpresa en una reunión de un grupo de apoyo para personas sin hogar en 2017, y ayudó a una familia de Maine con sus compras de regreso a la escuela un par de años después.

El año pasado, DMX se enfrentó a Snoop Dogg en una batalla de Verzuz, que atrajo a más de 500.000 espectadores.

Le sobreviven sus 15 hijos y su madre.

/psg