El contagio de la diputada socialista Jenny Álvarez, quien no posee su esquema de inoculación contra el Covid-19, no solo derivó en que toda la bancada de su partido debiera someterse a una cuarentena preventiva, sino que también instaló un controvertido debate respecto de si se debe permitir o no que parlamentarios sin sus vacunas asistan al Congreso.

Si bien la Constitución no permite obligar a los legisladores a que se vacunen ni tampoco se les puede prohibir ingresar a la sala y participar de las sesiones, en una reunión de comités convocada de emergencia se acordó evaluar la posibilidad de incorporar medidas especiales para quienes no cuenten con su pase de movilidad al día en la reforma constitucional que se tramita en el Senado para regular las sesiones telemáticas en pandemia.

“No podemos prohibirle el acceso a la sala a ningún diputado (…) pero veremos si puede haber excepciones para personas que se encuentren en esta condición (de no vacunados)”, explicó el vicepresidente de la Cámara, Francisco Undurraga. Sin embargo, también advirtió que aquí “hay un desafío futuro para la ciudadanía completa, porque no podemos estar haciendo leyes solo para los parlamentarios”.

Y aunque en la actual conformación de la Cámara la situación de Álvarez es excepcional, pues representa el único caso de un legislador que no se ha vacunado, el escenario podría cambiar en marzo, considerando que se incorporarán 90 nuevos diputados y que sobre muchos de ellos se desconoce su postura frente a las vacunas contra el coronavirus.

