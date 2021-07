Las cifras de pobreza iban a ser el gran termómetro para cuantificar el impacto que la crisis sanitaria está provocando en la economía, y, por ende, en las familias. Si bien había el FMI esperaba que superara el 12%, la cifra entregada por el Ministerio de Desarrollo Social estuvo por debajo de esas expectativas.

De acuerdo a los informado por la subsecretaria de Evaluación Social, Alejandra Candia, la pobreza por ingreso subió de 8,6% en 2017 a 10,8% lo que se traduce en que 2.112.185 personas están en esta condición, mientras que la extrema pobreza avanzó de a 4,3% lo que equivale a 831.232 personas (2,3% en 2017).

La cifra de pobreza si bien implica un alza importante es menor a lo que se registraba en 2015 cuando el porcentaje llega a 11,7%.

De acuerdo a Candia, la merma más importante que hubo en esta medición fueron los ingresos del trabajo que fue de 11% pasando de $843.821 en 2017 a $746.865 en 2020. Asimismo, este ítem se ve magnificado en los sectores de menores ingresos: en los hogares de los dos primeros quintiles fue de 40% real entre 2017 y 2020 pasando de $283.562 a $171.335.

De acuerdo a lo informado, las ayudas estatales jugaron un rol clave en la contención de los niveles de pobreza. Así los subsidios estatales subieron 58% promedio por familia pasando de $33.789 a $53.412 entre 2017 y 2020.

En las ayudas el gobierno clarificó que el 10% de los retiros no está contemplado como ayuda hacia las personas. “No está contemplado los retiros de los 10% de los fondos de pensiones, porque es un desahorro, no son mayores ingresos, por ende, no está contemplado como contención de la pobreza, porque no es consistente con la metodología, y lo que se contempló con respecto a ayuda es bono Covid y el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE)”.

/psg