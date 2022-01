Un salón en el primer piso de la denominada “Moneda chica” -el centro de operaciones del futuro gobierno en Providencia- fue el escenario de la primera cita formal entre los máximos representantes de Chile Vamos y el mandatario electo, Gabriel Boric,sostenido esta mañana.

En la reunión -en la que el presidente electo abrió la discusión-, Boric estuvo acompañado por su jefe de gabinete, Matías Meza-Lopehandía, y quien dirige el equipo de estrategia del proceso de instalación del futuro gobierno, Carlos Durán. Por Chile Vamos, en tanto, concurrieron los presidentes de la UDI, Javier Macaya; Evópoli, Andrés Molina, y el secretario general del PRI, Diego Berríos, entre otros. Mientras el timonel de RN, Francisco Chahuán, y el secretario general de ese partido, Diego Schalper, estuvieron de manera telemática. Sólo compartieron un vaso de agua.

Fue el presidente electo quien intentó marcar un tono distendido en la cita al señalar que está comprometido con que su futuro gobierno tenga una lógica dialogante y que mantendrá el tono de la segunda vuelta de campaña, ya que estaba consciente de las dificultades que se producirán en el Parlamento, las expectativas que genera su futura administración y la mantención de las crisis sanitarias y económicas en los próximos meses.

Fue luego de su alocución que se produjo el primer impasse de la cita -el más severo, según señalaron varios de los asistentes- tras la intervención del líder de Evópoli, quien abordó el conflicto en La Araucanía y le preguntó respecto de cómo lo abordaría. Boric -entonces- explicó que no perseverará en la mantención del estado de excepción en la zona, que estaba convencido de que el camino de solución a la violencia era el diálogo y que esa era ya una decisión tomada. Molina contraatacó pidiendo al mandatario electo recapacitar en su postura, que las muertes que se han producido y la violencia de la CAM no podían ser ignoradas y que había que condenarlas. “Le ofrezco mi casa”, remató el líder de Evópoli para que el mandatario electo se reuniera durante las próximas semanas con representantes de los distintos sectores que sufren directamente el conflicto. Pero Boric, aunque agradeció la invitación, no aflojó en su postura.

El segundo momento de tensión corrió por cuenta del senador Chahuán, quien recordó al mandatario electo que su coalición era minoría en el Congreso y que eso debía atizar los acuerdos y tener disponibilidad a ellos. “No es tan así…”, habría comentado Boric con evidente incomodidad, según los presentes.

Entonces Schalper rompió el hielo. “¿Nos vamos a entender con (Miguel) Crispi?”, preguntó, aludiendo al inminente nombramiento del gabinete del presidente electo que se realizará la mañana del viernes y a la posibilidad de que el aún diputado RD -quien perdió su reelección- fuera nominado como futuro secretario general de la Presidencia. Boric -entonces- sonrió y con rapidez replicó: “No se adelante, diputado”, desatando las risas de los asistentes.

La broma permitió que los representantes de Chile Vamos reforzaran la idea de la importancia en las señales que estarán implícitas en la configuración de los futuros equipos de gobierno y en su preocupación por el devenir de la Convención Constitucional, otro de los temas abordados durante la reunión. De acuerdo a la versión de varios participantes, la futura oposición le pidió a Boric hacer uso de su liderazgo para que se puedan sellar acuerdos amplios.

La cita -sin embargo- tuvo un tercer impasse. Esta vez en el marco de la intervención del presidente de la UDI, quien profundizó en el sello que quieren tener como futura oposición. El electo senador gremialista destacó al mandatario electo que la disposición de Chile Vamos era ser una oposición constructiva, “que ofrecía colaboración y trabajo conjunto en el Parlamento”. Un mensaje similar al que los líderes del aún oficialismo dieron al término de la cita.

“La señal que se da en un país que ha estado muy polarizado, con una clase política que ha estado radicalizada, es importante. Creemos que es una buena señal para iniciar una conversación donde nosotros hemos señalado que venimos con un espíritu constructivo, vamos a ser una oposición constructiva, no venimos con el espíritu destructivo”, sostuvo Macaya a la salida del encuentro.

El intercambio se había producido antes de dar por concluida la reunión y la protagonizó Schalper. Y es que cuando se abordaba el ambiente general que debía existir entre la futura administración y la oposición -que ambas partes coincidían en que fuera de colaboración y que existiera trabajo prelegislativo para facilitar los acuerdos-, el secretario general de RN le enrostró al mandatario electo la dureza con la que se había comportado la actual oposición con el gobierno de Piñera: “Seremos una oposición distinta a la actual”. Y Boric espetó: “Yo espero ser también un gobierno distinto”.

“El presidente electo tomó la palabra señalando que su gobierno busca ser un gobierno donde primen la conversación, el diálogo, la moderación. Nosotros ante eso, obviamente valoramos ese tono, pero le planteamos con mucha fuerza que es importante que eso se exprese en señales concretas”, dijo Schalper tras la cita, a través de un video que difundió, agregando que “fue una conversación franca, donde me parece que gobierno y oposición sentamos un piso de conversación institucional. Y desde ahí está toda nuestra colaboración y también nuestra claridad de decir las cosas que pensamos cuando estimamos que no son correctas”.

