Matías Muchnick, CEO y fundador de NotCo, criticó duramente el desempeño que el abanderado presidencial del Partido Comunista (PC) y el Frente Amplio (FA), Gabriel Boric, tuvo en la entrevista que dio en Mentiras Verdaderas.

En su cuenta de Twitter, Muchnick, quien fue elegido como Emprendedor del Año por la Asech en 2019, lamentó que el candidato no manejara “las cifras del problema que está proponiendo resolver”.

“Si Boric fuera un emprendedor haciendo un pitch de su idea a inversionistas (ni siquiera muy sofisticados) no levantaría un peso. No manejar las cifras del problema que uno está proponiendo resolver es fatal”, escribió Muchnick en la red social.

El líder de la compañía NotCo, hizo alusión al fragmento de cuando Gabriel Boric señala la posibilidad de aumentar los impuestos al 1% más rico del país.

El candidato presidencial de Apruebo Dignidad explicó que en su programa de Gobierno propone “un impuesto mediante diferentes herramientas”, partiendo por “una mayor recaudación hacia el 1% más rico de la sociedad, que en Chile concentra el 30% de los ingresos”.

“Ahí yo le digo a los grandes empresarios que no están mirando: no hay desarrollo o crecimiento posible si no hay una sociedad cohesionada”, señaló.

En ese momento, el conductor del programa, Eduardo Fuentes, interrumpió a Boric y le preguntó: “¿con el 1% más rico estamos hablando de ingresos de cuánto?”.

“Estamos hablando de ingresos sobre las mil UF en el caso de las empresas”, respondió Boric.

“Mil UF al mes, en una empresa, no es tanto”, aclaró Fuentes.

En medio de titubeos el candidato presidencial señaló “no, no. Mil UF, uy, no tengo la cifra exacta en este momento, pero pido por favor, bueno, por eso acá muchas veces se hace un juego con las cifras y seguramente después van a salir a tratar de atacar por esto”.

“Uno no tiene todas las cifras en la cabeza, yo tengo muchas cifras en la cabeza, pero para eso también tenemos equipos que están trabajando permanentemente con nosotros”, dijo.

