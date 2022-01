Un grupo de científicos ciudadanos, en colaboración con el astrónomo Paul Dalba de la Universidad de California en Riverside, publicó en la revista Astronomical Journal el hallazgo de un planeta gigante de tipo gaseoso que era difícil de apreciar mediante técnicas regulares de observación de estrellas, comunicó la institución educativa este jueves.

El objeto TOI-2180 b tiene el mismo diámetro que Júpiter, con la diferencia de que es tres veces más masivo. También se determinó que puede tener hasta 105 veces la masa terrestre en elementos pesados como hidrógeno y helio, considerándose más denso que el propio Júpiter.

El científico explicó que su periodo orbital es de 261 días, tiempo que necesita para completar un viaje alrededor de su estrella, el cual se considera relativamente largo en comparación con otros planetas similares de tipo gaseoso, además de encontrarse a una distancia de 379 años luz de la Tierra.

I have the good fortune to work with a wonderful team of Citizen Scientists, the Visual Survey Group, who spotted TOI-2180 b as a single transit event back in Sector 19. #CitizenScience pic.twitter.com/b4oqBzOmrN

