Tener relaciones sexuales es una de las cosas más maravillosas del mundo. Muchos estudios han demostrado los beneficios para la salud de hacer el amor, una actividad que nos protege de enfermedades cardiovasculares, osteoporosis o demencia.

Además, es un analgésico natural, protege a las neuronas, ayuda con la depresión y el estrés (gracias a la liberación de endorfinas), dormimos mejor, evita los problemas de incontinencia, protege del cáncer de próstata y, en general, nos hace más felices. Tras el acto muchos se quedan anonadados mirando a su pareja, otros se visten y se van directamente y algunos se quedan dormidos.

Lo cierto es que lo correcto tras haber tenido sexo es hacer una parada obligatoria en el baño. Es posible que no hayas utilizado métodos anticonceptivos, usado gel y lubricante y debas limpiarte porque queden restos de fluidos. ¿Es correcto hacerlo inmediatamente después? ¿Hay algún paso que te estás saltando o te estás lavando de más?

¿Qué debemos hacer?

“Tanto antes como después de practicarlo es conveniente el aseo de los genitales y, por supuesto, la higiene en general de manos y boca”, asegura Barb Depree, ginecóloga, a ‘The Guardian’. La regla más importante para cualquier mujer sexualmente activa es vaciar su vejiga en los 15 minutos posteriores al acto sexual. Ya sea del mismo sexo, con un juguete o relaciones sexuales heterosexuales, si no lo hace es más probable que tenga una infección del tracto urinario, muy incómoda y causante de otros problemas más graves.

Creer que se pueden eliminar las infecciones de transmisión sexual después de tener relaciones sexuales al darse una ducha o lavarse es un mito

La razón por la cual ellas contraen estas enfermedades después del sexo es que la uretra es muy corta y la vejiga está cerca de ella, por lo que durante la penetración se permite que las bacterias accedan directamente a ella. “Lo más adecuado es con agua y un jabón neutro. Siempre de adelante hacia atrás, con la mano y limpiando bien los pliegues entre los labios sin olvidar la zona alrededor del ano”, explica.

Hazlo bien

No se sabe por qué algunas personas son más susceptibles, pero las mujeres menopáusicas son las que mayor riesgo corren debido a la disminución de estrógeno que hace el tejido más delgado, lo que dificulta la lucha contra la infección. Incluso si tu pareja es muy limpia puedes sufrir consecuencias inesperadas. Lo que las féminas deben evitar son las duchas vaginales. Si bien ya es una práctica mucho menos extendida que hace unos 30 años, lo cierto es que aún es fácil encontrar en internet herramientas para realizarlas.

De hecho, las intravaginales interrumpen el delicado equilibrio natural de las bacterias. Reducen la cantidad de lactobacillus, que promueve el ácido y suprime el crecimiento de gérmenes no naturales. Parecen unas indicaciones sencillas, pero lo cierto es que no todo el mundo las cumple. De hecho, uno de los apuntes que hace la doctora es que “no es recomendable el uso de esponjas y hay que evitar las toallitas húmedas”, algo que sin embargo suele ser habitual, sobre todo si el acto nos pilla en un sitio donde no hay baño.

Tras haber tenido sexo, lo mejor es hacer una parada en el baño porque seguramente hayas usado gel o lubricante o queden restos de fluidos

Para ambos sexos a menudo existe el deseo de sentirse menos “mojado” después de hacer el amor. Si este es tu caso, limpia los genitales externamente con agua: es perfectamente seguro y no es necesario frotar. Además, es un mito eso de que es posible “eliminar” las infecciones de transmisión sexual después del sexo tras darse una ducha o lavarse. Lo que es vital es anticiparse: usa un preservativo.

