Es siempre lo mismo, a las siete de la mañana te acuerdas de todos tus antepasados y te preguntas por qué no te fuiste antes a la cama anoche. Nos sabemos la teoría y todo aquello del sueño reparador y lo necesarias que son las ocho horas de sueño reglamentarias para el organismo, pero a la hora de la verdad todo eso se olvida cuando estás viendo un capítulo más de tu serie favorita, terminando un libro o dando con los últimos detalles del informe que tienes que enviar el próximo miércoles.

Luego vienen las consecuencias. No somos perfectos y la vida tampoco lo es, pero lo cierto es que quedarse despierto hasta tarde puede acarrear muchos efectos secundarios que a la larga pueden conducir a grandes trastornos. Por ello mismo te ponemos sobre aviso, y como recoge la revista ‘Best Life’, he aquí algunos de los motivos por los que deberías intentar tener un descanso reparador de ahora en adelante.

Un problema de peso

Asúmelo, vas a comer más. Se supone que nos alimentamos para sobrevivir, pero en muchas ocasiones lo hacemos por gula, ¿qué sucede si pasas más tiempo despierto? En efecto, hay más probabilidades de que te acerques a la nevera, en un impulso. De hecho, un análisis de 2016 publicado en el ‘European Journal of Clinical Nutrition’ concluyó que las personas que no descansaban adecuadamente en toda la noche comían un promedio de 385 calorías más al día siguiente que las que dormían sus ocho horas reglamentarias.

No solo incrementa el peso, dormir poco también puede aumentar el riesgo de diabetes y de enfermedades del corazón

¿A qué nos lleva esto? Está bastante claro, al temido aumento de peso. Las calorías adicionales que consumes son las culpables, pues según informaba otro estudio de 2006 publicado en el ‘American Journal of Epidemiology’ llevado a cabo con 68.000 mujeres, aquellas que dormían cinco horas o menos aumentaron 2 kilos más durante un periodo determinado que las que descansaban ocho horas.

La salud se resiente

No todo tiene que ver con el peso. También podría aumentar tu posibilidad de desarrollar diabetes, pues al dormir poco, tu cuerpo produce altos niveles de hormonas del estrés para mantenerte alerta, lo que según un estudio de 2010, podría hacerte menos sensible a los efectos de la insulina. En otras palabras, tu cuerpo convertiría la glucosa en energía de manera menos eficiente, por lo que con el tiempo esto podría conducir a una acumulación de esa glucosa en el torrente sanguíneo, lo que aumenta el riesgo de diabetes.

De la misma manera, el corazón también sufre. Otro estudio de 2010, que en esta ocasión apareció en la revista ‘Current Cardiology Reviews’ concluyó que quedarse despierto hasta tarde (en otras palabras, dormir cinco horas o menos) está directamente relacionado con un mayor riesgo de hipertensión y otras enfermedades del corazón. Además, otras investigaciones también apuntan que las neuronas funcionan peor cuando has descansado poco, se reduce la capacidad de categorizar imágenes y de recordar cosas, por lo que quizá no sea aconsejable que te quedes toda la noche estudiando para el examen de mañana.

¿Y la vida sexual?

Aquí tampoco tenemos buenas noticias. Tanto los hombres como las mujeres sufren de falta de deseo sexual cuando se quedan despiertos hasta tarde. Para los hombres, tiene que ver con la testosterona: esta hormona regula tanto la energía como el deseo, y los niveles disminuyen significativamente cuando falta el sueño. Para las mujeres, se trata más bien de cómo se sienten: las noches en vela se traducen en cansancio y mayor irritabilidad, cuya combinación es poco probable que ayude a la excitación.

Si estás en peligro

Es poco probable, queremos pensar, pero si alguna vez te encuentras en una situación de peligro desearás no haberte quedado despierto hasta tarde la noche anterior. Un estudio del año 2000 publicado en la revista ‘Occupational and Environmental Studies’ explicó que después de 17 horas sin descanso, actuarás de manera aletargada, igual que si tuvieras una concentración de alcohol en la sangre de 0,05%.

Tu libido también se verá resentida e incluso tu piel, pues los niveles de cortisol se reducen cuando dormimos y eso la ayuda a regenerarse

Además, no dormir lo suficiente puede afectar a tu equilibrio, así que ya sabes a quién culpar si últimamente no has dormido bien y has tenido algún tropiezo.

Tu piel envejece más rápido

Si te importa más tu físico que tu salud, sin duda esto te alertará: según un estudio de 2007 publicado en la revista ‘Sleep’, las mujeres que no dormían lo suficiente mostraron signos prematuros de envejecimiento de la piel (elasticidad reducida, líneas más finas y peor capacidad para curarse las quemaduras solares). Se debe a que nuestros niveles de cortisol disminuyen cuando dormimos, y como esta hormona ayuda a la piel a repararse y regenerarse, no permitirlo contribuye significativamente a esos signos de envejecimiento en la piel. Piénsatelo dos veces antes de ponerte otro capítulo de tu serie porque los beneficios, como has podido comprobar, son nulos.

/psg