El doctor y profesor titular de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, Mauricio Canals, abordó el contenido del último informe desarrollado junto a su equipo, donde se prevé que este fin de semana, Chile podría llegar hasta uno 15.500 contagios diarios en medio de la expansión de la variante Ómicron.

Recogiendo la reciente frase de la Organización Mundial de la Salud (OMS), “Ómicron es menos grave, pero la narrativa de que es leve, cuesta vidas”, el doctor Canals dijo a radio Cooperativa que “se ha instalado la sensación en la población de que esto se está convirtiendo en un resfrío, lo cual no es así. Tenemos un gran aumento de casos y existe todavía la posibilidad de que repercuta sobre la capacidad hospitalaria, sobre las UCI y eventualmente puede producir letalidad todavía, es una situación seria”.

Frente a la proyección de casos, explicó que si la semana comenzó con un promedio de 9 mil contagios “y generalmente, al final de ésta se doblan los casos, es posible que pudiéramos llegar a esa cifra (15.500) este fin de semana; ojalá sea menos, pero yo espero que aproximadamente estemos cerca de 15.000 casos”.

¿Cómo está la velocidad de los contagios? Según detalló el académico, el R efectivo era de 1,8 el domingo pasado; ayer era de 1,67. Es decir, existe una discreta desaceleración, “pero todavía no alcanza a ser significativa cuando uno ve los intervalos de confianza”, planteó.

Canals también dijo no estar de acuerdo con la autotrazabilidad, luego que el lunes el Ministerio de Salud (Minsal) anunciara que las personas notificadas como caso confirmado de covid-19 deberán dar aviso de su condición de caso confirmado a todas las personas que pueda contactar directamente con las que ha tenido proximidad desde los 2 días antes del inicio de síntomas o dos días antes de la toma de muestra del examen de PCR o antígeno.

A su juicio, esta tarea debe ser siempre debe venir de parte de la autoridad, “en particular, aumentar el testeo, que es fundamental. Además, puede ocurrir algo que debiera empezar a preocuparnos: si no tenemos suficiente testeo, probablemente no vamos a detectar todos los casos y, artificialmente, va a aparecer como que se aplana la curva, pero en realidad es porque no habrá suficiente trazabilidad y testeo, así que hay que estar atentos”, enfatizó.

Con todo, llamó a que la posibilidad de la población tuviera un acceso importante a los PCR (cerca de 300 mil al día) y de lo contrario, abrir la posibilidad gratuita y simple de acceder a test de antígenos.

