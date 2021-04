Mucho se habló en la primavera del 2020 sobre el supuesto ‘baby boom’ que desencadenaría la crisis del coronavirus y hasta se le llegó a dar nombre a los hijos de ese fenómeno, los ‘coronaboomers’. Sin embargo, la débil posibilidad de que las circunstancias sanitarias dieran un impulso a la deprimida natalidad de España se ha ido desvaneciendo con el paso de los meses, hasta el punto de que los expertos en demografía y fecundidad ya descartan por completo que se vaya a producir un incremento de nacimientos este año.

“No va a haber un ‘baby boom’, sino un ‘baby bust’, es decir, un declive de la fecundidad bastante fuerte. Las estimaciones que hay hablan de una caída entre el 8 % y el 9 % de la fecundidad debido a la COVID-19. Probablemente, vayamos a tener un declive superior al que se dio con la crisis de 2008“, pronostica en una conversación con RTVE.es el director del Instituto de Economía, Geografía y Demografía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Diego Ramiro.

Teniendo en cuenta que la tasa de fecundidad –el número medio de hijos por mujer en edad fértil— era de 1,23 en 2019, tras un descenso con respecto al año anterior, el nuevo mazazo a este indicador puede ser significativo porque hará descender aún más la cifra de nacimientos en una población muy envejecida.

“Mi hipótesis es que la caída de los nacimientos será de traca, muy notable. Llevamos 30 años con una fecundidad bajísima. Si caen un 25 % los nacimientos, como las primeras estadísticas de algunos hospitales están apuntando, podríamos alcanzar, por primera vez en nuestra historia, una tasa de fecundidad por debajo del 1. Esto, en pocas décadas, acabaría reduciendo la población muchísimo”, selaña el también demógrafo e investigador Albert Esteve, director del Centre d’Estudis Demográfics (CED).

Los nacimientos, en caída libre

La historia revela que situaciones extremas como las vividas durante conflictos bélicos o en cuarentenas por razones sanitarias provocaron, tras el periodo de contención, una “explosión de natalidad”. De hecho, el término ‘baby boom’ empezó a usarse en los años cuarenta del siglo XX a raíz del aumento en el número de nacimientos tras la Segunda Guerra Mundial y hasta el año 1964.

Esto es algo que, en cambio, no ven probable los expertos que ocurra en España porque la sociedad es ahora radicalmente distinta y las razones por las que antaño se tenían hijos han cambiado por completo. También son diferentes las expectativas de la mujer en sociedad y los ideales de los futuros padres, quienes a día de hoy disponen de medidas para “planificar” la fecundidad hasta que llegue el momento “idóneo”.

“No nos hemos preocupado de este problema antes porque, paradójicamente, los nacimientos habían seguido aumentando en España. Los políticos no reparaban en la fecundidad, no veían que el aumento de niños era fictico. Los ‘babyboomers’ eran muchos y, por pocos hijos que tuvieran, generaban muchos nacimientos. Esto se dio hasta el 2008 o 2009, cuando los nacimientos también crecían gracias a la inmigración. Ahora no tenemos ni lo uno ni lo otro. Cada vez tenemos menos gente en edad de ser padres y la fecundidad está por los suelos”, analiza Esteve, quien cree que la estructura poblacional conducirá durante años a unas estadísticas con más defunciones que nacimientos.