Si fueste uno de esos miles de niños que se quedaron ojipláticos en la butaca del cine cuando descubrieron Star Wars, seguro que, en algún momento, quisiste tener uno de los icónicos sables láser que portan los protagonistas de la saga. Un dispositivo bastante complicado de recrear en la vida real. Al menos hasta el momento. Disney, propietaria de la franquicia galáctica nacida en la cabeza de George Lucas en los años setenta del siglo pasado, ha diseñado un sable láser con capacidad para extenderse y retraerse de forma similar a los que utilizan los caballeros jedi (y los malvados sith) en la saga. Que más allá del cine, ha seguido creciendo durante los últimos años en novelas, cómics y series de animación.

El desarrollador de realidad virtual Ben Ridout ha analizado una patente, revelada recientemente en rueda de prensa por el presidente de Disney Parks, Josh D’amaro, de lo que podría terminar convirtiéndose en un sable láser «real». El dispositivo, de acuerdo con el plan inicial, funciona con un sistema similar al de la cinta métrica de acero. La resistencia de esta herramienta se debe a la curvatura que presenta la cinta cuando se extiende, pese a que en realidad es plana.

Según explica Ridout en su cuenta de Twitter, el diseño de Disney incluye en una base -la empuñadura- dos ‘cintas’ enrolladas en su interior que salen enfrentadas en forma de semicírculo para unirse una vez desplegadas y formar un cilindro, que sería el láser. El sistema de despliegue y repliegue está motorizado, y se activa al pulsar un botón ubicado en la empuñadura.

Las cintas, que pueden desplegarse en menos de un segundo alcanzando los 60 centímetros, están fabricadas en un material translúcido y flexible. Este se ilumina gracias a un carrete de luces LED flexible, enrollado también y oculto en la empuñadura. Cuando las cintas se extienden, las luces LED también lo hacen dentro del cilindro, lo que hace que la luz pase a través de ellas.

Did #Disney invent a real working #lightsaber?

Yes they did.

It won't melt through metal blast doors, or cut off your hand, but it does feature an illuminated blade that will extend and retract at the push of a button.

This animation shows the concept behind the tech. pic.twitter.com/e7fwP06CxF

— Ben Ridout (@benridout) April 12, 2021