«Volvió el Arias de las tapadas imposibles en Racing».Así tituló su crónica el portal Racing de Alma. El arquero chileno se llenó de elogios tras la extraordinaria actiación que tuvo en el partido ante Newell´s

Esta es la crónica escrita por Nicolás Montalá para Racing de Alma:

Cuando llegó a la Academia, Gustavo Costas le adelantó a Gabriel Arias que él seguiría como titular. Le agregó que deseaba verle una mejora de imagen con respecto al segundo semestre de 2023, le transmitió toda su confianza. Y este lunes, en Rosario, el protagonista empezó a dar un giro, a reivindicarse. A ser el arquero que supo ser y conquistó el corazón de los hinchas. En el triunfo por 4-0 sobre Newell’s, Arias en Racing tuvo una actuación decisiva con un par de tapadas clave.

Cuando el equipo de Gustavo Costas ganaba 1-0, sobre el final del primer tiempo, el arquero de la Academia sobresalió con una doble atajada imponente. Inicialmente, pese a quedó a contra pierna, demostró sus reflejos intactos para neutralizar un remate de Ever Banega. Inmediatamente, en esa misma jugada, dio una gran respuesta frente a la chile una de Juan Ramírez: se lanzó sobre su izquierda y sacó una pelota complicadísima, con un esfuerzo que lo hizo chocar contra un poste.

Fueron dos reacciones determinantes porque el arquero de la Academia evitó que la Lepra empatara en un momento para irse envalentonado al descanso. Pero en el descuento de la etapa inicial, llegó el tanto de Adrián Martínez (el primero de los dos de su cuenta personal) y se despejo más el camino hacia una victoria inolvidable.

Arias se reencontró con su mejor versión en Racing ante Newell’s

Arias una noche fue el Arias que los hinchas extrañaban. El hombre salvador, que siempre tenía una solución a mano ante situaciones de peligro ajenas. Lo necesitaba el arquero de la Academia, el capitán de un equipo al que no quiso dejar pese a la molestia que sufrió contra Estudiantes. En el entretiempo de ese partido salió por precaución por una dolencia en al zona de la pelvis. Y en su lugar ingresó Facundo Cambeses, uno de los refuerzos en el reciente mercado de pases.

Pero el arquero de la Academia, referente y uno de los líderes del plantel, quiso seguir atajando. Para ayudar al equipo y, también, para defender su puesto a sabiendas de que atrás tiene un arquero al acechó, de gran jerarquía. Así, Gaviota atajó contra San Lorenzo, en el 4-1, con una correcta labor. Y continuó en el Marcelo Bielsa, donde tuvo buenas intervenciones y se lo vio seguro en otras acciones que no lo exigieron tanto.

Venía de tener complicidad en el gol de Unión, en la primera fecha, ante un remate potente, con comba pero que se metió en el medio del arco cuando él se pasó al lanzarse mucho antes sobre su derecha. Este lunes, en Rosario, el arquero de la Academia se reencontró con su mejor versión. A sus 36 años, Arias tiene los reflejos intactos. «#racingpositivo siempre!», escribió en un reposteo de Racing en Instagram.

Otro positivo fue Costas, en la conferencia de prensa. «Yo no me ilusiono por las estadísticas, me ilusiono con el equipo. Estamos en un buen momento. De a poco están rindiendo, los jugadores van haciendo lo que les pedimos», expresó el técnico, que este sábado recibirá a Godoy Cruz en un Cilindro que explotará.

/José Pablo Verdugo