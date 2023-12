Esto dijo al respecto el ídolo de Universidad de Chile y ahora comentarista de TNT Sports, Johnny Herrera:

“Para empezar, encuentro que es una estupidez del porte de un buque. Hace seis meses era titular, la valla menos batida, Seleccionado Nacional y en seis meses después porque se llevó mal con alguien del club. Nunca se cagó jugando por la U, jugó Copa Libertadores con el equipo que hubo en su minuto, pasó por muchas situaciones.

“Es un tipo completamente identificado con el club, cabro chico desde los 9 años en la institución.Esas cuestiones (problemas) los puedes solucionar con una persona en la dirigencia que sea líder y agarre al cabro y lo guíe como corresponde”.

“A principio de año lo hizo muy bien, incluso cuándo llegó a la Selección durmió seis horas y lo hicieron jugar al otro día. Después a lo mejor tuvo algún problema, pero él ya sabe lo que hizo mal, entonces no lo va a repetir. ¿Quién no ha pasado por eso?, ¿Qué futbolista no ha pasado por eso?

/EMG