Brasil derrotó 2-1 a Ecuador y se convirtió en el primer clasificado al cuadrangular final del Preolímpico Conmebol 2024.

Patrick Mercado adelantó a los tricolores (59′), pero Marlon Gomes (65′) y Gabriel Pirani (75′) revirtieron el marcador y sellaron el pase de la «Canarinha» a la fase final de la competición que otorga dos cupos a los Juegos Olímpicos de París 2024.

Para ver de novo! O resumo com os melhores momentos do jogo entre @CBF_Futebol e #Equador pela 4ª rodada do #CONMEBOLPreolímpico 🇧🇷 🎥

¡Para volver a ver! El resumen con los mejores momentos del juego entre #Brasil y @LaTri 🏆 🇪🇨#CreeEnGrande | #AcrediteSempre

