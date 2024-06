Chile eliminada de la Copa América. Duro y directo. En una penosa actuación, La Roja no logró avanzar a los cuartos de final, tras empatar sin goles ante Canadá, lo que no sólo significó que los chilenos no pudieran clasificar, sino que además los deja con un registro para el olvido, donde no lograron ganar ningún partido, consiguieron dos empates, pero lo peor es que no fueron capaces de marcar ni siquiera un gol.

Lo que sí es necesario precisar, es que el árbitro colombiano Wilmar Roldán fue protagonista y claramente junto con el VAR, hubo varios cobros que perjudicaron de manera clara a Chile, especialmente la temprana expulsión de Suazo, por una jugada sin mayor importancia, mientras que minutos antes el VAR ni siquiera revisó un claro codazo de Bombito contra Echeverría, que ni siquiera fue revisado, a pesar de lo claro y violenta que fue la acción.

CHILE CONTRA TODOS Y CONTRA SÍ MISMO

### La Roja Lucha por la Clasificación: Un Partido de Altas Emociones y Decisiones Arbitrales Controversiales

La selección chilena se encontraba en una situación límite: no había margen para el error. Necesitaban los tres puntos y una ayuda de Argentina frente a Perú que llegó con la victoria de la albiceleste.

A pesar de mantener su estructura táctica, la Roja se enfrentó a un partido complicado y lleno de fricciones, que se volvió cada vez más desafiante. El desempeño del árbitro Wilmar Roldán fue, lamentablemente, un factor destacado. Al igual que ocurrió con el uruguayo Matonte contra Argentina, surgieron dudas sobre la imparcialidad arbitral. En los primeros minutos, un golpe del defensor canadiense Bombito a Rodrigo Echeverría pasó desapercibido para el equipo arbitral, permitiendo que el central canadiense continuara jugando sin consecuencias.

Las primeras oportunidades para Chile llegaron de los pies de Víctor Dávila, en los minutos 21 y 23, generando la sensación de que la Roja asumía un rol más ofensivo. Con igualdad numérica en el campo, Chile atacó por el lado izquierdo con Suazo y Dávila. Sin embargo, en el minuto 27, todo cambió con la polémica doble tarjeta amarilla a Gabriel Suazo, que dejó a la selección con un jugador menos y alteró completamente el planteamiento del equipo. Osorio fue reemplazado por Galdames para mantener la solidez defensiva.

El partido se volvió tenso y complicado. Nadie hubiera imaginado que enfrentar a Canadá se convertiría en un desafío tan grande, con la necesidad imperiosa de ganar y con un jugador menos. La estrategia pasó a segundo plano, y el equipo tuvo que recurrir a la garra, la actitud y un poco de suerte.

Los cambios realizados por Sergio Santín, asistente de Gareca, buscaban revitalizar el equipo: Marcos Bolados y Erick Pulgar entraron por Vargas y Núñez, respectivamente. Bolados, extremo de Colo Colo, fue la apuesta para desestabilizar al rival, mientras que Alexis Sánchez, con la cinta de capitán, asumió un rol central. Aunque generó cierto peligro cuando se encendió, una de las pocas oportunidades claras de Chile en el segundo tiempo fue un remate de Sánchez que fue detenido por el portero Crépeau. Finalmente, Ben Brereton ingresó al campo, pero no logró tener oportunidades claras para marcar.

Este encuentro dejó a la Roja con un sabor amargo, resaltando la importancia de las decisiones arbitrales y la dificultad de un partido que se presentaba cuesta arriba desde el principio. Chile sse va temprano del torneo continental y con una preocupación enorme de lo bajo que anduvo el equipo, sobre todo en creación ofensiva y la escasez de gol.

/José Pablo Verdugo