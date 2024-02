«Nosotros te queremos, nosotros te cuidamos. Somos y siempre fuimos diferentes”, escribió el capitán de Universidad de Chile en sus redes sociales, a propósito de los incidentes provocados por la Garra Blanca en el estadio Nacional

Esto fue lo que publicó Marcelo Diaz

Y estas algunads de las reacciones:

“Fomentar el odio entre hinchadas. Por eso estamos años luz de ser civilizados. Si un jugador comenta así, que esperas para más adelante…”, fueron el denominador común en las reacciones en contra del capitán de Universidad de Chile

Rodrigo «Polaco» Goldberg:

“Fue de muy mal gusto. Es un aprovechamiento mezquino”.

“Yo le tengo mucho cariño, aprecio. Como jugador ni hablar, pero en esta se cayó feo. No era la forma ni el momento”.

Carolina Fernández:

“Al igual que Vidal son capitanes. Son referentes pero con esta clase de declaraciones, son todo lo contrario. Él estaba en Audax cuando pasaron los incidentes en Concepción con la barra de los Abajo. No pintemos de blancas palomas a delincuentes, sean del color que sean”.

Dante Poli:

“Son grandes, con un gran liderazgo por lo que han sido sus carreras brillantes, pero efectivamente que este populismo no te lleve a declaraciones que definitivamente te hacen quedar bien con la gente, pero no es la realidad”.

“No logran ni Arturo Vidal, ni Marcelo Díaz, ni otros dimensionar lo que pudo pasar”

Manuel de Tezanos:

“Lo de Marcelo Díaz es de los momentos más desatinados por mucho tiempo en el fútbol, no me acuerdo de algo más desatinado en estos momentos”.

“No sé si se habrá estado tomando algo, pero desafortunado es poco. Lo de Marcelo Díaz no lo puedo entender, conozco a Marcelo Díaz y este tipo de actitudes no son propias de alguien que considero inteligente”

Leonel Herera

«No puede decir eso porque están las dos barras muy equiparadas en desórdenes,no podemos echarle la culpa a la barra de Colo Colo. Y ojo que tampoco son todos los hinchas, es un grupito».

No me parecen sus declaraciones, no tiene que meterse en eso. O debe responsabilizarse de las cosas que dice. Los de la U también han tenido problemitas y si no queman estadios es porque no tienen estadio, lamentablemente».

