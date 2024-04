No hay motivo para la alarma, pero sí que es cierto que la supuesta amenaza del estado islámico sobre los partidos de la Champions ya ha sido recibida por los cuerpos de seguridad y trasladada al Real Madrid. Por el momento nada ha cambiado en cuanto a la organización del choque, que ya de por sí viene con medidas especiales de vigilancia al ser considerado partido de alto riesgo por parte del ministerio del interior.

La delegación de gobierno ya tiene conocimiento de la melaza, pero no será hasta la mañana del martes, en la reunión de seguridad del partido, cuando se decidan tomar medidas extras de seguridad o no. Madrid ha dado sobradas muestras de la organización de este tipo de partidos y de saber tener la situación bajo control, aunque es cierto que el escenario que se presenta no es el mismo tras la directa amenaza recibida.

Dos partidos en 24 horas

La vigilancia sobre la capital de España durante estos días ya era especial por la celebración del partido del martes, con la hinchada del City en Madrid y el del miércoles, con los seguidores del Borussia Dortmund a la espera del partido del Metropolitano. No es la primera vez que la ciudad de Madrid asiste a dos partidos consecutivos de sus equipos como locales en Champions League.

Hay que recordar que la final de Cardiff que disputaron Real Madrid y Juventus se jugó con el techo cerrado del Millennium Stadium de la ciudad galesa. En aquella ocasión fueron motivos de seguridad por los que la UEFA decidió aislar el estadio ante la posibilidad de la llegada de drones que pusieran en peligro de la celebración del partido.

El Estado islámico, a través de su fundación Al Azaim ha difundido un cartel en el que amenaza los estadios de fútbol de Londres, París y Madrid, Madrid. lo cierto es que la policía en todo momento tiene presente esta posibilidad, incluso antes de la amenaza hecha pública en las últimas horas. el citado Estado islámico ha dejado claro en varias ocasiones que en su punto de mira están en lo que llaman ‘ objetivos blandos, como son los grandes eventos deportivos.

Por el momento, nada cambia respecto al partido y todas las partes transmiten total y absoluta seguridad de tener la situación bajo control. No hay motivo para la alarma, pero si para estar atentos y redoblar la vigilancia.

