Es probable que toda una generación conozca mejor a Nicolas Cage por sus meses, que por sus películas. Gracias a sus actuaciones excesivas y únicas, el actor se convirtió en un icono del internet desde hace mucho tiempo. Si bien uno puede llegar a pensar que Cage estaba contento con esta atención, el dramaturgo recientemente admitió que al principio no estaba feliz con este tipo de atención.

En una reciente entrevista con The Guardian, como parte del tour por su nueva película, conocida como Dream Scenario, Nicolas Cage admitió que al principio no estaba feliz con los memes que el internet le hacía. Esto fue lo que comentó:

“Podría haber sido el primer actor que pasó por una especie de memeificación. Una persona había seleccionado cuidadosamente entre todas estas películas diferentes en las que yo estaba teniendo crisis, pero sin importar cómo llegó el personaje a ese lugar. Me sentí frustrado porque no sabía qué se llevaba la gente de las películas aparte de eso.

No entendía cómo procesar lo que estaba pasando. Empecé a actuar porque la interpretación cinematográfica me conmovía más que cualquier otra forma de arte. No entré en el cine para convertirme en un meme. Eso era nuevo. Me hice amigo de él, pero fue un ajuste”, reconoció Cage. “Pensé que tal vez obligarían a alguien a volver atrás y ver las películas. Pero no tenía control sobre ello”.