En los últimos días, fuentes de Page Six filtraron una publicación de parte de Pax Jolie-Pitt, hijo de Angelina Jolie y Brad Pitt. Este data del año 2020 y es una constante serie de insultos hacia el actor ganador del Oscar, tachándolo de ser “un ser humano horrible” y es acusado por su hijo adoptado de haber convertido su vida en un infierno.

“¡Feliz día del padre a este imbécil de clase mundial! Una y otra vez demuestras ser una persona terrible y despreciable. No tienes ninguna consideración ni empatía hacia tus 4 hijos menores que tiemblan de miedo cuando están en tu presencia. Nunca entenderás el daño que has hecho a mi familia porque eres incapaz de hacerlo, Has hecho de la vida de mis allegados un infierno constante”, escribió el joven de ahora 19 años.

Después de que esta publicación se volviera viral, el diario The Sun aseguró que un amigo cercano a Pitt había estado en contacto con él, y en definitiva, las declaraciones de Pax no le hicieron gracia al actor.

“Brad tiene un gran respeto por todos sus hijos y es deprimente ver cómo se arrastra esto. Es frustrante ver a Brad pintado como una especie de ‘mala persona’ cuando está lejos de la verdad. Opta por guardar un silencio digno y eso lo dice todo”, habría dicho el amigo de Brad Pitt.

Si bien, la descripción de los sentimientos que Brad habría desarrollado al enterarse de la forma en que Pax se refirió a él parece bastante coherente, Page Six aseguró que esta reacción nunca tuvo lugar.

Otras fuentes cercanas del medio estadounidense aseguraron que Pitt no se ha pronunciado en lo absoluto sobre sus hijos. Esto en un esfuerzo para no involucrarlos en el drama mediático que ha sido su separación con Angelina Jolie. La fuente, además, reprobó que se usen a los hijos del actor para seguir explotando un tema tan delicado e íntimo como lo fue el divorcio de Jolie y Pitt.

“Es lamentable que la gente siga tratando de meter a los niños en todo esto. Han sido siete largos años y es lamentable que la gente saque a relucir innecesariamente asuntos de un pasado tan lejano… y no tenga en cuenta el impacto que tiene en toda la familia”.

Si bien, las palabras de Pax fueron muy escandalosas, esta no es la primera vez que uno de sus hijos muestra que su relación no es la mejor. Zahara, hermana mayor de Pax adoptada en Etiopia en 2005, fue captada en video durante su iniciación en una fraternidad presentándose como Zahara Marley Jolie, omitiendo el apellido de su padre.

A esto se le suma el incidente del jet privado que, aparentemente, habría desatado el divorcio de “Brangelina”. En 2016, la familia estaba en un viaje en avión con rumbo a Los Ángeles cuando un errático Brad Pitt comenzó a vociferar insultos contra su esposa y su familia. Una de las versiones del incidente indica que Maddox, su hijo mayor, estaba teniendo una actitud muy pesada en el vuelo, lo que sacó de sus casillas a Pitt y este le propinó un golpe. Otra versión también asegura que Brad estaba por golpear a su esposa y Maddox intervino, haciendo que el actor descargara su ira con su hijo.

En cualquier caso, es bien sabido que la relación entre Maddox y Pitt se resquebrajó a partir de ese día. Reportes recientes (previos a la filtración del mensaje de Pax) aseguran que Brad estaría buscando reparar el vínculo con sus hijos. Paralelamente, la demanda multmillonaria en la que sigue involucrado con Jolie por su paraíso vinícola, Miraval, mantiene la tensión muy alta entre la que alguna vez fue una gran familia feliz.

