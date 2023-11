El presidente electo Javier Milei brindó detalles este martes de lo que fue la primera reunión que mantuvo con el actual mandatario Alberto Fernández en la Quinta de Olivos, de la charla telefónica con el Papa y de la política económica que llevará adelante.

“Voy a hacer un ajuste de shock. El 2024 tiene que terminar con equilibrio fiscal”, sostuvo en una extensa entrevista con Alejandro Fantino. También aseguró que “entre el fiscal y el cuasi fiscal vamos a hacer un ajuste de 15 puntos del PBI”.

Esa magnitud es desconocida para la Argentina. Milei afirma que recaerá en el freno de la obra pública y en los gastos de la política.

El líder de La Libertad Avanza prometió, eso sí, un “2025 que va a ser brillante con una tasa de inflación cayendo y los salarios volando en dólares”.

Cuando se le preguntó acerca de la obra pública, el presidente electo soltó: “Nosotros no tenemos plata. Con lo cual esas obras pueden ser entregadas al sector privado y que las termine el sector privado. Vamos a ir a un sistema de iniciativa privada a la chilena. No hay plata. Si no hacemos el ajuste fiscal nos vamos a la híper”. Y hasta advirtió en esa línea: “Ministro que me gasta más lo echo. El 2024 va a terminar con equilibrio fiscal”.

De paso recordó que “la convertibilidad recibió de Alfonsín un sueldo promedio de 180 dólares y lo llevó a 1.800. Hoy tenemos de promedio un sueldo de 300 dólares y, si logramos el resultado de convertibilidad, podemos llevar el salario a que sea seis veces mas grande”, indicó.

Respecto del encuentro que tuvo este martes por la mañana con Alberto Fernández en la Quinta de Olivos, describió en una entrevista que le realizó el periodista Manuel Adorni para su canal de Youtube: «Fue una charla muy cordial y productiva. Planteamos nuestras diferencias de manera educada».

El libertario contó cómo fue ese cónclave con el jefe de Estado saliente que concluyó con la foto en la que mostraron distancia y una escena por demás protocolar, con apenas dos vasos de agua en el medio.

«Estuvimos un rato largo hablando, para mí fue valioso, hablamos de la transición, de política interna, de política internacional. Y también de la cuestión social. Fue una charla productiva», insistió.

Remarcó que existen varios elementos en los que no están de acuerdo, pero que plantearon sus diferencias de manera educada: «Acá lo que manda es el pragmatismo. En ese sentido, es muy valioso tomar la experiencia de quien ha estado en el cargo y que cuenta cómo la ve», dijo.

En el reportaje con Fantino, el Presidente electo compartió una situación cómica que se vivió durante el encuentro: «Alberto me hizo un chiste muy simpático, dijo que la escena se parecía a uno de una inmobiliaria que le muestra la casa. Y yo le dije ‘soy el nuevo inquilino'».

A eso le sumó una frase mas política: «Si estoy diciendo ‘soy el nuevo inquilino’, estoy siendo claro. Voy a estar transitoriamente. Esto es un trabajo para mí».

Y siguió: «Yo también estoy teniendo mucho diálogo con Macri. Aporta mucho desde la experiencia. Son cosas que después en momentos críticos ayuda mucho».

Consultado por Adorni sobre la posiblidad de una hiperinflación, el nuevo Jefe de Estado no lo descartó: «Sabemos que el riesgo de la híper está, y nosotros haremos todos los esfuerzos para evitarlo. Una de las grandes líneas de acción es un muy fuerte ajuste fiscal para ir a déficit financiero cero. Eso sigificaría que sos solvente, que podés pagar tus deudas».

«El 2024 va a terminar con equilibrio fiscal», aseguró más tarde en diálogo con Neura.

Ante la pregunta de si comparte la mirada que tiene Macri sobre la necesidad de implementar gran parte de sus ideas económicas en los primeros seis meses del año, Milei lo afirmó y dijo que vendrán tiempos duros.

«Van a ver seis meses que van a ser muy duros. Nosotros el ajuste lo vamos a tener que hacer. Nosotros proponemos que el ajuste lo pague la política, pero es meterse en el gasto de la política, sino en partidas donde roba la política», advirtió.

En ese sentido, dejó en claro que más allá de haber armado «un seleccionado» para manejar la economía, se va a involucrar constantemente. «Al ministro de Economía lo elegí yo. Una de las cosas que va a sorprender a la gente es que estamos armando un seleccionado. No me importa de dónde vienen. Va a ser inexorable que me meta en temas económicos», destacó.

«¿Tenés temor de lo que pase en la calle?», le preguntó Adorni. Sin dudar, Milei respondió: «Se aplicará la ley. Y no me voy a dejar extorsionar. Si no, no resolvemos más esto. Hay una parte del discurso en la que digo que dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Si cedemos a la extorsión ya no seremos 130 en el ranking mundial, sino el último. Me siento respaldado con las fuerzas de seguridad».

En las últimas horas se conoció que el papa Francisco fue otra de las personalidades que llamó al nuevo Presidente. Sobre eso, Milei contó algunos detalles de la charla: «Me llamó para felicitarme, fue una charla interesante. Valoró el coraje y sabiduría en esta pelea. Le dije que coraje tengo, pero que sabiduría lo estoy trabajando. Después me dijo que le resultó interesante nuestro ministerio de capital humano y cómo nosotros pensamos dinamizar a la sociedad desde dicho ministerio. Cómo convertir al capital humano en el eje central de nuestra política de crecimiento. En ese contexto, mostró una posición interesante. Además lo invité a venir a Argentina, que sería recibido con honores»

Sobre las reformas estructurales que planteó durante la campaña, dijo que el 11 de diciembre estarán entrando al Congreso un paquete de reformas importantes con el que a partir de ahí se pueda pensar en bajar los impuestos.

Dijo también cómo cree que será la Argentina dentro de cuatro años: «Si nosotros logramos hacer las reformas que planeamos, estamos seguros que en la elección de medio término podemos hacer una elección histórica. Y eso hará que podamos profundizar aún mucho más las reformas estructurales. Es una economía con crecimiento fuerte, con fuerte recuperación de salarios y con una gran caída de pobreza e indigencia».

Sobre la convertibilidad, dijo que la idea es que la dolarización se pueda instrumentar en un año.

Más tarde, esta vez en una entrevista con La Nación, Milei contó lo que vivió mas temprano cuando se dirigía a la Quinta de Olivos y bajó del auto para saludar a un grupo de niños que desde arriba de un micro escolar lo reconoció.

«Protocolarmente no estuvo bien bajar del auto a saludar a los nenes. Tengo que incorporar algunas restricciones que se me ve va a hacer difícil. Yo tengo un lugar cercano con la gente. Los chicos me identificaron y mi reacción fue bajar del auto y saludarlos, pero sé que no estuvo bien», reconoció.

Milei: «La privatización de YPF va a tardar dos años»

En la cuarta entrevista que brindó en su maratónico viernes, en A24, Milei avanzó sobre otra de las medidas que anticipó, la de la privatización de YPF, y le puso un plazo a todas luces estimativo. «Va a tardar dos años», indicó.

«Necesitamos tanto a Enarsa como YPF para hacer la transición energética. También vamos a racionalizar dicha empresa. Eso nos va a permitir ponerla en valor y venderla de una mejor manera», insistió sobre ese punto.

También aseguró, en esa nota, que «el 10 de diciembre» le contará «a los argentinos de manera cruda la situación del país» y que «bajar la inflación tarda entre 18 y 24 meses». «Decir otra cosa es mentirle a la gente», aclaró.

Además, señaló: «Voy a llamar a sesiones extraordinarias. Hay que hacer mucho trabajo, no nos podemos dar el lujo de estar mirando el cielo durante el verano porque cuando caiga la demanda de dinero en marzo podríamos tener problemas».

Y en esa dirección, anticipó que trabajará desde la Quinta de Olivos, lugar al que definió como «confortable». «Es una forma de no perder tiempo viajando. Soy un workaholic, arranco a las 7 y termino a las 23, 0. Y que use circunstancialmente la Casa Rosada. La Casa Rosada es más como un museo», completó.

