Jamie Foxx ha sido acusado de agresión sexual por parte de una mujer en un restaurante de Nueva York, según consta en documentos judiciales. La demanda presentada ante la Suprema Corte de Nueva York el miércoles, y posteriormente obtenida por la revista People, alega que el incidente tuvo lugar en agosto de 2015 en Catch NYC. La presunta víctima, identificada como Jane Doe (nombre que usan las víctimas para mantener el anonimato), relató haber visto en el establecimiento a Mark Birnbaum, cofundador del grupo Catch Hospitality, bebiendo con Foxx, de 55 años y cuyo nombre real es Eric Marlon Bishop.

El documento detalló que aproximadamente a la 1:00 a. m., la demandante y una amiga se acercaron a la mesa de Foxx para solicitar una fotografía con el ganador del Óscar. Según el relato, el actor parecía “intoxicado” y tras tomarse varias fotos, habría realizado comentarios sobre el físico de la mujer y la comparó con “Nickie”, nombre que dijo aludir a la actriz y ex-modelo Gabrielle Union.

La demandante sostiene que Foxx la llevó a un área apartada del techo del edificio, donde comenzó a tocarla de manera inapropiada. La mujer afirma haber intentado apartarse y notó que un guardia de seguridad observaba sin intervenir. En esa instancia, al aproximarse una amiga, Foxx detuvo su comportamiento y se dirigió al guardia. Tras el incidente, Doe alegó sufrir daños físicos y emocionales, además de requerir tratamiento médico.

Los términos de la presunta víctima describieron a Foxx como “una celebridad conocida” que habría cometido “actos atroces”. Doe ha demandado una compensación por daños y sufrimientos, pérdida económica y daños punitivos que superan la competencia de los tribunales inferiores. Al momento de divulgar esta información, los representantes de Foxx no habían emitido comentarios. Este caso se presenta en el contexto del último día hábil bajo la Ley de Sobrevivientes Adultos de Nueva York que ofrece a víctimas de agresión sexual, mayores de 18 años en el momento del abuso, un periodo de un año para presentar demandas sin importar cuánto tiempo haya transcurrido desde el delito.

Las acusaciones, además, han llegado tan sólo tres meses después de que Foxx compartiera su experiencia estando al borde de la muerte debido a una enfermedad misteriosa que hasta el momento, el actor no ha podido explicar.

“Sé que mucha gente estaba esperando o queriendo escuchar actualizaciones, pero para ser honesto con ustedes, simplemente no quería que me vieran así, hombre. Quiero que me vean riendo, pasándolo bien, de fiesta, contando chistes, haciendo una película, un programa de televisión. No quería que me vieran con tubos saliendo de mí y tratando de averiguar si iba a salir adelante”, declaró el actor en un video que le dio la vuelta al mundo. Más adelante, cuando los estragos de la enfermedad ya habían quedado atrás, compartió un mensaje en donde mostraba su agradecimiento a todas las personas que lo apoyaron.

“Estoy agradecido a todos los que me tendieron la mano y me enviaron buenos deseos y oraciones… Tengo que dar las gracias a mucha gente… No saben cuánto ha significado… Se lo agradeceré a todos personalmente… y Por si no lo saben… DIOS ES BUENO… Todo el día todos los días…”.

El marco legal actual ha dado lugar a acusaciones similares dentro de la industria, como la reciente demanda presentada por Casandra “Cassie” Ventura contra su exnovio y magnate de la música Sean “Diddy” Combs, que después fue resuelta amistosamente. Además, Harve Pierre, expresidente de Bad Boy Records de Combs, también fue acusado por una antigua asistente de comportamientos similares ocurridos entre 2016 y 2017.

