Madonna compartió nuevos datos sobre la infección bacteriana que sufrió en junio, que la tuvo hospitalizada en una unidad de cuidados intensivos durante varios días.

Los detalles sobre la situación que le cambió la vida los dio a conocer en público el sábado recién pasado en un concierto que realizó en Brooklyn, Nueva York.

Según reportó la revista People, la «Reina del Pop» le dijo a la multitud que estuvo en «un coma inducido durante 48 horas» en junio.

Luego se tomó un momento para agradecerle a su maestro de Cábala, quien estuvo acompañándola en el hospital. Según un video compartido por una fan en X (antes Twitter), la cantante estadounidense dijo que «la única voz que escuchó fue la suya. Lo escuché: ‘Aprieta mi mano’.

También le dio las gracias a su amiga Shavawn, quien estaba en el concierto y, según Madonna fue quien le salvó la vida por llevarla rápido al hospital.

«Hay algunas personas muy importantes en la habitación esta noche que estuvieron conmigo en el hospital. Hay una mujer muy importante que me arrastró al hospital», dijo la «Reina del Pop». «Ni siquiera lo recuerdo; Me desmayé en el suelo del baño y me desperté en la UCI. Ella me salvó la vida», agregó después.

Según el mismo medio especializado en noticias del espectáculo, la intérprete de «Like a Virgin» también contó cómo fueron sus primeros momentos al salir del coma. «Hubo un par de cosas en las que pensé cuando tomé conciencia por primera vez y vi a mis seis increíbles hijos sentados a mi alrededor; por cierto, casi tuve que morir para tener a todos mis hijos en una habitación», bromeó.

Cabe recordar que la infección bacteriana la llevó a cancelar su gira «Celebration Tour», pero pudo reanudarla en Londres el 14 de octubre. Una semana después en medio de espectáculo en Bélgica se puso a llorar y dijo: «Debo decirles que no me siento muy bien en este momento, pero no puedo quejarme porque estoy viva. Gracias a Dios, a mis hijos y a todos ustedes por su amor y apoyo, se los agradezco mucho».

«No pensé que iba a lograrlo. Tampoco mis médicos. Pero me desperté con todos mis hijos sentados a mi alrededor. Sobreviví porque tengo que estar ahí para ellos», añadió Madonna.

