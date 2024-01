Opositores de Venezuela reiteraron este miércoles su llamado al antichavismo político y ciudadano a “luchar en unidad” y con “compromiso” para lograr derrotar al oficialismo en las elecciones presidenciales, previstas para el segundo semestre de este año.

“Luchar en unidad para que finalmente haya condiciones para una elección libre, justa y verificable, para que el voto cuente y sea un verdadero mecanismo de cambio político y no un instrumento para consolidar la dictadura. Esa es la clave”, dijo la ex diputada Delsa Solórzano en un mensaje en su cuenta en X (antes Twitter).

Por su parte, el ex gobernador Andrés Velásquez señaló, en la misma red social, que la victoria frente al régimen de Nicolás Maduro, al que calificó de “régimen criminal”, dependerá del “compromiso y esfuerzo” de todos los venezolanos.

Velásquez reiteró su respaldo a la ex diputada María Corina Machado, candidata de la principal coalición opositora a las presidenciales de 2024 y sobre quien pesa una inhabilitación para ocupar cargos públicos de elección popular, por lo que, de no ser levantada la sanción, no podrá participar en las elecciones.

Machado se comprometió, mediante un mensaje en redes sociales, a “hacer todo” en la “compleja negociación” que -aseguró- “se lleva adelante” con el régimen de cara a los comicios presidenciales, con el fin de que el “interés común” de la población “esté siempre por delante”.

Además, pidió a los ciudadanos crear sus propios comandos de campaña para el proceso electoral y poner “sus capacidades y recursos al servicio” de la “liberación y la transformación” del país, lo que se logrará -aseguró- a través de elecciones “libres y limpias”.

Machado pidió en diciembre al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) revisar su inhabilitación, haciendo uso del mecanismo acordado entre el régimen y la opositora Plataforma Unitaria Democrática (PUD) en el marco de las negociaciones políticas que mantienen ambos bandos, de cara a las presidenciales.

Por su parte, Nicolás Maduro dijo este lunes que aún considera “prematuro” hablar sobre su “eventual candidatura” a las elecciones presidenciales, pero aseguró que el pueblo “va a dar una nueva lección a los imperios” y a la “derecha oligárquica”.

“Es prematuro todavía. Apenas el año empieza. Solo Dios sabe. (…) Esperemos que se definan los escenarios electorales del proceso que va a haber este año, (…) y estoy seguro que, con la bendición de Dios, tomaremos la mejor decisión”, dijo el jefe de Estado en una entrevista con el periodista franco-español Ignacio Ramonet, transmitida por el canal estatal VTV.

En todo caso, en la “decisión” sobre su “eventual candidatura”, aseguró, “nunca” estarán “por delante ni ambiciones personalistas ni individualistas ni ego ni sangre azul”, pero sí “los intereses de la patria”.

“Y cuando se tome la decisión, sea la que sea, saldremos todos a conquistar. Lo que sí puedo decir hoy (…) es que, en 2024, el pueblo de Venezuela le va a dar una nueva lección a los imperios del mundo, a la derecha oligárquica, a los extremistas, que no olvidarán durante décadas”, dijo.

(Con información de EFE)

/psg