Ya es oficial. Luego de realizarse los exámenes médicos, Ben Brereton Díaz se transformó en fichaje estrella del Sheffield United, elenco que es colista de la Premier League.

El delantero nacional llegará cedido hasta el final de temporada sin opción de compra desde Villarreal, donde no pudo mostrar todo su potencial. Además el equipo no acompañó y en la primera mitad de la liga o pudo convertir.

“Tan pronto como supe que había interés, hablé con algunas personas y llegamos a acuerdo rápidamente. Realmente no estaba jugando en España y me dijeron que podía salir cedido. Es genial estar en ahora en un gran club al que conozco bien porque jugué contra él. No veo la hora de empezar”, dijo en conversación con el sitio oficial de la institución.

En su paso por España, jugó 20 partidos entre torneo local, Copa del Rey y Europa League, aunque sólo en cinco fue titular, sin convertir goles.

Se espera que mañana sábado Ben pueda debutar ante el Gillingham por la FA Cup. Se espera también que con su llegada, Brereton ayude a sacar al equipo de la última posición de la Premier con 9 puntos y que está a 7 del Everton, último en salvarse

Por Ignacio Soto Bascuñán