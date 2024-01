La masificación del uso de herramientas de Inteligencia Artificial, junto con el Metaverso y la realidad aumentada, han impactado la forma cómo nos relacionamos con la tecnología y, en una industria como la del marketing, este cambio se hace aún más notorio. Hoy las personas buscan recorrer, indagar y sentir conexión, es decir, vivir momentos lo más cercanos a la realidad.

Sin duda, se trata de un mercado en plena expansión. De acuerdo a un artículo publicado en Revista Fortuna, la inversión proyectada en Inteligencia Artificial en marketing digital para este año ascenderá a 19,4 mil millones de dólares, representando un aumento sustancial del 40% con respecto a 2023. Por su parte, JP Morgan ha destacado que el poder económico del Metaverso seguirá al alza como una oportunidad de mercado de 1 billón de dólares anual, pronosticando que la inversión publicitaria superará los 18.000 millones de dólares para 2027.

¿Qué nuevos desarrollos saldrán a la luz este año? ¿Cómo se transformará la experiencia inmersiva de los usuarios con estas nuevas herramientas? Igal Weitzman, CEO y fundador de WISE, el primer estudio de metamarketing de América Latina, comenta cuáles son las tendencias que prometen revolucionar el mercado.

Turismo inmersivo: las personas podrán recorrer distintos destinos turísticos sin moverse del lugar donde están, teletransportándose a Lima, San Pedro de Atacama o Torres del Paine a través de sus teléfonos. Esto, mediante una experiencia mixta de innovación entre realidad aumentada y visuales inmersivas, que les permite conocer cada uno de los rincones, del lugar o del hotel, antes de tomar su decisión de viaje. Esta tendencia se proyecta como una potente herramienta para reactivar la industria del turismo a nivel mundial durante este año y los próximos.

Eventos masivos: nadie quedará fuera de recitales o eventos deportivos gracias a innovadoras soluciones que permiten vivirlo a distancia tal como si se estuviera ahí, con contenidos en tiempo real, únicos y originales. Dentro de estas innovaciones destacan las “puertas virtuales” donde los usuarios podrán entrar con cámara abierta a un estudio de música y ver a sus artistas actuando en vivo en un espacio íntimo. Todo a través del teléfono, es decir, al alcance de la mano. Asimismo, distintos portales virtuales permitirán acceder a conciertos masivos, acercando a miles de personas a sus artistas favoritos.

Influencers con IA: esta tendencia cambiará paradigmas en un contexto donde los influencers cobran cada vez mayor relevancia. El factor que marcará la diferencia es cómo serán las interacciones entre los influencers IA y los usuarios. “Prácticamente estos influencers tendrán un cerebro IA con una gran capacidad de comunicación y respuesta, potenciando sus relaciones personalizadas con el público a niveles nunca antes vistos”, comenta Weitzman.

Finalmente, el experto afirma que hoy la gente apunta a vivir experiencias cada vez más creativas y asombrosas. “Por eso, este año también vuelven con más fuerza los metaversos, una plataforma donde no sólo la experiencia de jugabilidad con avatares entra en la conversación, sino también la capacidad de generar una red social con el entorno a través de la comunicación. Y veremos también un auge de los fake out of home, como lo que hicimos en el marco de los Panamericanos cuando convertimos la Torre Entel en una antorcha gigante usando tecnología de punta”, expresa. Y si se trata de proyecciones, Weitzman adelanta que pronto se darán a conocer noticias relevantes, como el desarrollo de productos digitales que otorgarán beneficios a los usuarios en el mundo físico.

“Todo esto nos indica que los conceptos de phygital, donde lo virtual se mezcla con lo físico, y el metamarketing liderarán los ecosistemas digitales durante 2024 y los años venideros, confirmando que estas tendencias involucradas en la innovación 3.0 llegaron para quedarse”, asegura el fundador del primer estudio de metamarketing de América Latina.