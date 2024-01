Ante la consulta: “¿Ud. estaría de acuerdo o en desacuerdo con que se cancele la participación de Peso Pluma en el Festival de Viña del Mar?”, 55% manifestó estar en desacuerdo y 42% de acuerdo. 2% no sabe o no responde y 1% no está de acuerdo ni en desacuerdo.

En la misma línea, preguntados por “si se tomara la decisión de cancelar el show musical de Peso pluma, ¿Usted cree que sería un acto de censura y de límite a la libertad de expresión?”, 61% contestó que sí y un 39% que no.

/gap