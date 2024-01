Maddie Jackson, tiktoker estadounidense, comparte con frecuencia en sus redes sociales contenido sobre idiomas o curiosidades de otros países.

Ahora, la joven subió un video en el que cuenta que sus amigos de Chile se ríen de ella, luego de que considerara que los sismos de 4 grados, que han ocurrido en California, eran terremotos.

Qué dijo la joven estadounidense sobre los temblores chilenos

En su tiktok que ya lleva más de 400 mil visualizaciones, Maddie partió relatando que antes se sentía “muy especial” por ser de California, ya que tienen “terremotos muy locos”.

Sin embargo, eso comenzó a cambiar cuando abordó el tema con las amistades que tiene en nuestro país. “Últimamente estaba hablando con mis amigos de Chile sobre el hecho de que en California tenemos mucha actividad sísmica y que tuvimos un terremoto de 4 grados la otra semana”, dijo.

“¿Sabes que todos se rieron de mí? ¿Quieres saber por qué todos mis amigos chilenos se rieron de mí cuando dije que un sismo de 4.0 era un terremoto?”, complementó.

Maddie Jackson.

Luego, la tiktoker entregó la respuesta. “Porque en Chile cualquier cosa menor a un 6 no es nada para ellos. No es nada. Experimentan sismos de 6 o más todo el tiempo. Los chilenos son como: ‘Noooo, es un temblor no más’”, bromeaba.

Ya al finalizar, Maddie fue más allá y recordó algunos de los movimientos telúricos más fuertes que ha tenido nuestro país.

“¿Sabían todos que en 1960, Chile experimentó un terremoto de 9,5 y luego en 2010 tuvieron un terremoto de 8,8? Ya no me siento especial como californiana, por pensar que nuestros terremotos son locos. Porque los chilenos están realmente en otro nivel”, concluyó.

El registro de la tiktoker dejó múltiples reacciones entre los usuarios, principalmente chilenos. “Si no bota la tele, no es terremoto”, “¿ellos pueden sentir de 4.0? Yo con eso ni me entero y sigo durmiendo” y “hace falta un temblor”, fueron algunos de los comentarios que dejaron los cibernautas.

