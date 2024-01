El romance entre la diputada Maite Orsini y el exfutbolista Jorge Valdivia lo han mantenido alejado de los focos mediáticos, tratando de pasar lo más desapercibidos posible. Sin embargo, después de mucho silencio y especulaciones, la parlamentaria gritó su amor a los cuatro vientos y confirmó que está mejor que nunca con el “Mago”.

Orsini decidió conversar con Revista Velvet, donde habló sobre el difícil 2023 que vivió y de su pololeo con el exseleccionado nacional.

En primera instancia habló sobre la crisis de su partido Revolución Democrática debido al escándalo por el denominado “Caso Convenios”. “Fue un año muy duro para mi partido. Voy a decir algo muy cliché, pero para mí Revolución Democrática es como un hijo. Es la relación más estable y duradera que he tenido en mi vida. El daño que se le hizo a mi partido me dolió mucho”, confesó.

LA EXPUESTA RELACIÓN ENTRE JORGE VALDIVIA Y MAITE ORSINI

La diputada rememoró los inicios del romance y confesó que la relación entre ella y el exjugador de fútbol se formalizó en octubre del 2023.

“Fue un proceso lento. No fue de un día para otro. Me resistí por harto tiempo a la posibilidad de tener una relación con él”, dijo.

Orsini también confesó que Jorge la conquistó con sus tiernas acciones, cuidando de ella en todo minuto, la apoyó y la hizo sentir querida.

“Él siempre estuvo ahí para subir el ánimo, siempre con una sonrisa, con una buena cara, con un apañe. Constantemente diciéndome lo maravillosa que yo era, como tirándome para arriba. Cuidándome. Dándome ánimo. Ahí estuvo. Estoico. Hasta que llegó un momento en el que decidí dejar de luchar porque, al final del día, quería estar con él”, afirmó.

Por otro lado contó detalles de la intimidad de ambos, señalando que le trae mucha paz. “Tengo insomnio. Me he hecho hartos tratamientos. Y lo que pasó es que me empecé a dar cuenta de que cuando dormía con él, dormía toda la noche. Podía dormir 12 horas”.

Sobre la imagen que tiene Valdivia, la exfigura televisiva asegura que “Esa otra imagen que se muestra de él en los medios de comunicación, yo no la conozco. No conozco a esa persona y no sé ni me corresponde hablar de cómo fue él en su vida antes de conocerme. No sé cómo era. Pero sé que todo eso que se dice de él, yo nunca lo vi”.

POCO APOYO Y “VIOLENCIA DIGITAL”

Uno de los procesos más fuertes que enfrentó cuando inició este romance fue la “violencia digital”, que denuncia la parlamentaria y señaló que fue “desmedida e injustificada”.

Además contó que sintió mucha tristeza ante la reacción de algunos compañeros al enterarse de su romance con el exfutbolista.

“Me sentí poco acompañada por mis compañeros (…). A mí la crítica del diputado UDI o el bot de Kast que me dice ‘ándate a ‘Yingo’, me da lo mismo. Pero cuando la crítica viene de los míos, ahí es cuando me duele”, sentenció.

