Una ola de críticas recibió Gloria Pinto, profesional de la Salud y excandidata a constituyente que festinó con la muerte del otrora Presidente de la República, Sebastián Piñera.

Con champañazo incluido, la mujer celebró el deceso en Plaza Italia, donde incluso compartió una especie de discurso vomitando odio.

“Mucha gente ha dicho que no podemos celebrar y que no nos podemos alegrar. En Chile no hay justicia y que se mueran todos los malditos miserables”, dijo, generando vítores de los otros «simios» que estaban en la Plaza Italia.

En sus redes sociales, la mujer también mostró su alegría por el fallecimiento de Piñera.

“Me imagino que ya todas y todos nos enteramos de que en el Lago Ranco ocurrió una accidente y se cayó un helicóptero. Quiero llamar a todas y todos a una cadena de oración, para que ojalá el cuerpo sin vida que encontraron sea el de Sebastián Piñera conch… ¡Vamos!”, dijo en una storie de Instagram.

¿QUIÉN ES GLORIA PINTO?

Gloria Soledad Pinto Becerra postuló como candidata a la Convención Constitucional por el Distrito 9. En aquel entonces, la paramédica trabajaba en el Servicio de Urgencia del Hospital San José.

Su primera criticada aparición pública, fue el año 2021 cuando quiso agredir al entonces Ministro Mañalich:

En julio de 2021, la profesional de la salud habló sobre sus aspiraciones de llegar al Congreso.

“De La Lista (del Pueblo) y en conjunto con varias organizaciones sociales se me hace el llamado a participar en el proceso de las elecciones parlamentarias. En la recolección de patrocinios para poder participar en la Convención Constitucional tuve la mayoría de patrocinios en el distrito, con más de 4.000, y 16.221 votos para la Convención. Solo un sistema electoral como el que nos impera podía dejar una votación tan alta afuera. Quedaron personajes como Arturo Zúñiga (UDI), con 11.000 votos, o César Valenzuela (PS), con 9.000, pero yo quedé afuera con más de 16.000 votos”, explicó a El Desconcierto.

Sobre su vida personal, detalló que “he vivido toda mi vida en la zona norte, en Recoleta y en Conchalí. También trabajo en la zona norte, en el único hospital de la zona y me organizo hace muchísimos años también ahí”.