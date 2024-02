“Como ha dolido este 2024. Mis condolencias están con toda la familia Piñera Morel. La miseria humana de celebrar un accidente de este tipo es superior a lo que mi alma puede comprender», fue uno de los mensajes que Kel Calderón compartió este martes en Instagram.

La hija de Raquel Argandoña se pronunció tras la muerte de Sebastián Piñera, en un accidente en helicóptero, y las manifestaciones de algunas personas en Plaza Italia y en redes sociales.

“Y a los que están celebrando la muerte violenta de un miembro de una familia que hoy lo llora… Aún así les deseo que, cuando pierdan a un miembro de las suyas, porque a todos nos va a pasar, no sea en un accidente así de terrible y repentino, que les quite la posibilidad de despedirse.

“Y sobre todo les deseo que no exista nadie que sea tan miserable como para celebrarlo en sus caras cuando ustedes estén sufriendo.

“Y antes de que empiecen, también duelen horrible las muertes de cada vida perdida en los incendios, cada una es una nube enorme de dolor para todos sus cercanos, y debiese serlo para todos nosotros también.

“Y diría lo mismo si existiese alguien con el descriterio de ir a reírse en la cara de cualquiera de los familiares de las víctimas de la catástrofe en la V Región. Miseria humana. No se celebra el dolor ajeno.

“Digan lo que quieran y sean del lado político que sean, pero ver a Cecilia Morel así me parte el corazón en mil pedazos… Cincuenta años… No me puedo imaginar el dolor. Que terrible esa pena que sale de la guata. Les juro que no puedo”

