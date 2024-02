Siguen las repercusiones por el secuestro del exmilitar venezolano Ronald Ojeda por un grupo de hombres armados, vestidos con uniformes de la PDI (Policía de Investigaciones) chilena y con acento caribeño, la madrugada del miércoles 21 de este mes desde su domicilio en Santiago.

Las hipótesis que baraja la policía son varias y el Gobierno de Gabriel Boric ha dicho que no descarta ninguna de ellas. Sin embargo, aunque aún se desconoce el paradero de Ojeda y el de sus captores, ya son varios los opositores al gobierno de Maduro los que han señalado como responsables directos a agentes de su régimen, que recién el mes pasado declaró a Ojeda y otros militares venezolanos como “traidores a la patria”.

Dicha teoría, sin embargo, fue rechazada por el diputado venezolano Diosdado Cabello, quien es actualmente considerado el número dos del chavismo.

“Dicen que, escuchen estas historias, un comando de la DGCIM (Dirección General de Contrainteligencia Militar de Venezuela) fue a Chile -saquen la cuenta cuántos kilómetros hay de aquí a Santiago de Chile-, secuestraron a un tipo allá y se lo trajeron de Chile para acá. Y pasaron por todos los países que había que pasar hasta aquí y nadie se enteró. Es que nosotros somos unos campeones. Si nosotros podemos hacer eso, ¿Quién nos para en este mundo?”, comentó Cabello en su programa de televisión “Con el mazo dando”.

En esa línea, otro militar retirado venezolano residente en Chile, quien tras el plagio de Ojeda pidió a las autoridades chilenas protección policial, aseguró desde el anonimato en una entrevista al canal colombiano NTN24 que el rapto fue planificado y llevado a cabo por agentes del régimen de Nicolás Maduro.

“No tengo dudas de que fueron personas de contrainteligencia militar. Hay muchos detalles. Ellos tienen herramientas”, acusó directamente.

“Nos llegó la alerta desde Venezuela de que somos cuatro oficiales a los que nos estaban buscando, de los cuales uno es del Ejército, uno de Aviación, uno de la Guardia Nacional y mi persona, que soy de la Aviación”, aseveró el exuniformado.

De espaldas a la cámara y con la voz trucada para no ser reconocido, dijo que el aviso lo recibió gracias a ex compañeros que aún se desempeñan en la Dirección General de Contrainteligencia Militar de Venezuela y el Servicio Bolivariano de Inteligencia venezolanos: “Quiero hacer una advertencia: Nicolás Maduro cree que tiene todo dominado, pero no, hay oficiales patriotas”, señaló.

“Quisiera hacer una alerta a nivel mundial porque no puede seguir ocurriendo que violen la soberanía y seguridad de un Estado legítimamente constituido”, subrayó.

“No nos estamos enfrentado a una delincuencia organizado. No, nos estamos a una mega organización delictual y asesina, como la de Nicolás Maduro”, recalcó.

El militar advirtió que “no tenemos defensa, estamos a la buena de Dios”, aunque dijo que confía en las policías chilenas y en las diligencias que están llevando a cabo las autoridades. “Creo en el Gobierno de Chile, lo respeto, creo que sus leyes, y sé que esto se va a resolver de la mejor forma”, remató.

/psg